Abel deve escalar dupla inédita na zaga para 'final' contra o Mirassol

O técnico Abel Ferreira terá uma dor de cabeça para escalar o setor defensivo do Palmeiras para o duelo decisivo contra o Mirassol, que acontece neste domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. Sem os titulares da posição, o Verdão deve ir a campo com uma dupla inédita.

Quem deve formar a dupla de zaga é Benedetti e Naves, ambos formados nas categorias de base do Alviverde. O primeiro, inclusive, faz apenas parte do grupo de apoio, que conta com atletas que ainda podem atuar pelo sub-20, mas que frequentemente estão à disposição do time profissional.

O Palmeiras perdeu Gustavo Gómez, por lesão, no último domingo, após empate sem gols com o São Paulo, no Allianz Parque. Na ocasião, o capitão deixou o campo antes do fim do segundo tempo e após exames teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Enquanto isso, Murilo recebeu o terceiro cartão amarelo na quinta-feira, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP e irá cumprir suspensão automática. O resultado obtido no Allianz Parque deu uma sobrevida ao Verdão, que chega na última rodada brigando pela vaga nas quartas de final do Estadual.

No começo deste ano, o Verdão negociou Vitor Reis, com o Manchester City, e Michel, com o Moreirense. Este último, por empréstimo. Por outro lado, trouxe Bruno Fuchs, em uma transação que envolveu o empréstimo de Caio Paulista ao Atlético-MG. Contudo, o zagueiro ainda não pode atuar e só ficará à disposição caso a equipe avance. O Verdão ainda negocia a chegada de Micael, do Houston Dynamo, da MLS.

No momento, o Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, com quem briga pela vaga no mata-mata. O Verdão, obrigatoriamente, tem que vencer seu compromisso e ainda torcer para um tropeço da Macaca. O São Bernardo, líder da chave, já está classificado, com 23 pontos, enquanto o Velo Clube é o lanterna, com 10.