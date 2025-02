São Paulo tenta reverter status de 'mau visitante' para vencer São Bernardo longe do Morumbis

Neste fim de semana, a primeira fase do Campeonato Paulista chega ao fim. Em confronto válido pela 12ª e última rodada do Estadual, o São Paulo visita o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Estádio Municipal 1º de Maio.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o São Paulo tem um último objetivo nessa fase de grupos: confirmar a liderança da chave C. Para isso, o Tricolor precisa vencer o São Bernardo, o que garante que a equipe fique em primeiro sem depender de outros resultados.

No entanto, o São Paulo sabe que não terá vida fácil pela frente. Além do São Bernardo deter o posto de vice-líder da classificação geral, o Tricolor também esbarra em si mesmo, visto que tem enfrentado dificuldades para vencer longe do Morumbis neste início de temporada.

Em 2025, dos 11 jogos que o São Paulo disputou, sete foram longe do Morumbis - sendo cinco deles como visitante e dois como mandante (realizados no Estádio Mané Garrincha, em Brasília).

No recorte dos sete jogos longe de seu estádio, o São Paulo amargou duas derrotas, teve quatro empates e conquistou uma única vitória, o que totaliza o baixo aproveitamento de 33,3%.

Na estreia da temporada, o Tricolor empatou sem gols com o Botafogo-SP na primeira rodada do Paulistão. Na sequência, veio o único triunfo como visitante até aqui: bateu a Portuguesa de virada, por 2 a 1, já na quinta rodada do Estadual.

A partir daí, o São Paulo sofreu somente com empates e derrotas distante de sua casa. Foram igualdades com Inter de Limeira (0 a 0), Velo Clube (3 a 3) e Palmeiras (0 a 0), além de reveses diante Santos (3 a 1) e Red Bull Bragantino (1 a 0).

Se quiser vencer o São Bernardo, então, o São Paulo precisará tentar reverter o status de mau visitante. Para isso, o Tricolor poderá contar com o retorno de seu comandante à beira do gramado, já que Zubeldía cumpriu suspensão na última rodada por acúmulo de cartões amarelos.

Para tentar a vitória fora de casa, o Tricolor deve ter a maioria de seus jogadores titulares, uma vez que há um intervalo de uma semana entre o fim da fase de grupos e as quartas de final. A exceção é Alisson, que deve ser poupado novamente pela comissão técnica com o objetivo de ficar 100% para o mata-mata.