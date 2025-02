São Bernardo x São Paulo: veja informações e prováveis escalações da partida pelo Paulistão

A fase de grupos do Campeonato Paulista está próxima do fim. Neste domingo, São Bernardo e São Paulo se enfrentam no Estádio Municipal 1º de Maio, às 18h30 (de Brasília), pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Estadual.

Ambas as equipes chegam para o confronto já classificadas às quartas de final do torneio, mas vivendo fases distintas. O São Paulo chega na última rodada como líder do Grupo C, com 16 pontos, enquanto o São Bernardo é o primeiro colocado do Grupo D, com 23 pontos.

O São Paulo não faz um grande início de temporada e vive um jejum de cinco jogos sem vencer no Paulistão ? são duas derrotas e três empates. Na última rodada, o Tricolor foi superado de virada pela Ponte Preta, por 2 a 1, no Morumbis.

Para avançar ao mata-mata como líder do grupo, o São Paulo depende só de si: precisa vencer o São Bernardo. Em caso de tropeço, terá que torcer por um mau resultado do Novorizontino, segundo colocado da chave, que soma 15 pontos.

O técnico Luís Zubeldía, após ter cumprido suspensão, volta à beira do gramado para comandar a equipe. O argentino, porém, terá três desfalques. O goleiro Young e o volante Luiz Gustavo seguem tratando de suas respectivas lesões, enquanto Alisson deve ser poupado novamente para estar 100% nas quartas de final do Paulista.

Preparação para o duelo em São Bernardo!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/qRgCIykVgO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 21, 2025

Do outro lado, o São Bernardo faz uma boa campanha no Paulista e tem se sobressaído no grupo do Palmeiras. O Bernô tem três pontos a mais que o Verdão e ainda é vice-líder da classificação geral no Paulista, ficando atrás apenas do Corinthians (26 pontos).

Até o momento, o São Bernardo soma sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 jogos disputados. Na última quinta-feira, a equipe buscou o empate em 1 a 1 no fim do duelo contra Portuguesa e garantiu a vaga nas quartas de final com uma rodada de antecedência.

O técnico Ricardo Catalá vive um dilema: poupar ou não seus principais jogadores para o mata-mata. O São Bernardo já está classificado, mas ainda não tem garantido o primeiro lugar do grupo. A liderança da chave garante que a equipe possa decidir as quartas de final em casa.

Para a partida, o treinador terá o retorno do lateral esquerdo Pará, que cumpriu suspensão no empate contra a Portuguesa na última quinta-feira.

FICHA TÉCNICA



SÃO BERNARDO X SÃO PAULO

Data: 22 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)



Árbitro: Mariana Nanni Batalha



Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Thiago Eduardo Peixoto

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Helder, Matheus Salustiano e Augusto (Pedro Carrerete); Rodrigo Ferreira, Lucas Lima, Romisson e Anderson Pará; Fabrício Daniel, Léo Jabá e Rodolfo (Guilherme Queiroz).



Técnico: Ricardo Catalá

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía