Santos faz treino tático e aprimora bola parada antes de enfrentar a Inter de Limeira

O Santos finalizou a sua preparação para a partida contra a Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O elenco realizou o último treino no CT Rei Pelé na manhã deste sábado.

Os titulares na vitória de 3 a 0 sobre o Noroeste foram a campo após realizarem um regenerativo na última sexta-feira. O técnico Pedro Caixinha comandou uma atividade tática e aprimorou a bola parada.

O comandante conta com duas novidades para o jogo em Limeira. O meia Álvaro Barreal e o atacante Willian Bigode estão recuperados de lesão e ficam à disposição do português.

Em contrapartida, Deivid Washington e Rollheiser, que também treinam normalmente, não podem ser relacionados pois ainda não estão inscritos no Paulistão. Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) completam a lista de baixas

Assim, uma possível escalação é com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme.

O jogo contra a Inter de Limeira está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.