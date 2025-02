Santos desembarca em Limeira, e Neymar distribui autógrafos em hotel

O Santos já está em Limeira para a partida contra a Inter de Limeira, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A delegação desembarcou no interior paulista no final da tarde deste sábado.

Neymar foi tietado por torcedores na chegada ao hotel e parou para dar autógrafos e tirar fotos. O meia-atacante caminha para o seu sexto jogo pela equipe desde o retorno. Até o momento, o astro soma um gol e uma assistência.

It's #NEYDAY in Limeira already!!

Has someone counted how many autographs has he signed and... pic.twitter.com/RzqEYBxyWU ? Neymar Jr Site (@NeymarJrSite) February 22, 2025

O técnico Pedro Caixinha conta com uma novidade na lista de relacionados. O meia Álvaro Barreal está recuperado de lesão e viajou com o grupo.

Em contrapartida, Gabriel Brazão ficou no CT Rei Pelé. O goleiro apresentou um quadro de lombalgia e será desfalque. Com isso, João Paulo deve ser titular.

O jogo contra a Inter de Limeira está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.

Do outro lado, a Inter de Limeira tenta escapar do rebaixamento. O clube está na lanterna do Grupo A e da classificação geral, com apenas sete pontos.