Saiba do que o São Paulo precisa para ser líder do grupo e decidir as quartas do Paulista em casa

A fase de grupos do Campeonato Paulista chega ao fim neste domingo. A uma rodada do encerramento da primeira fase, muita coisa ainda está em jogo, e para o São Paulo isso não é diferente.

É fato que o Tricolor já está garantido no mata-mata do Estadual. Contudo, com a derrota para a Ponte Preta na última quarta-feira, o que ainda está aberto no Grupo C é a classificação final. E os comandados de Luis Zubeldía entram em campo no domingo para confirmar a liderança da chave.

Ser líder do grupo no Paulista garanta que o time possa decidir as quartas de final em casa. Assim, o São Paulo quer fechar a primeira fase como primeiro colocado para ter a oportunidade de disputar a partida decisiva no Morumbis, contando com o apoio de seu torcedor.

Pouco antes do fim da primeira fase do Paulistão, a situação do Grupo C é a seguinte: o São Paulo é o líder, com 16 pontos. No entanto, o Novorizontino aparece logo atrás, com 15 pontos, na segunda colocação. Dessa forma, na última rodada, o Tricolor não pode vacilar.

Na última rodada do Estadual, todas as partidas acontecem simultaneamente, neste domingo, às 18h30 (de Brasília). Ou seja, a torcida são-paulina saberá qual o resultado final do grupo no momento do apito final. O São Paulo visita o São Bernardo no Estádio 1º de Maio, enquanto o Novorizontino pega o Botafogo-SP, também fora de casa.

Para avançar às quartas de final como líder da chave C, o São Paulo depende apenas de si. Basta que a equipe comandada por Zubeldía vença o São Bernardo. Desse modo, termina no topo do grupo sem precisar ficar de olho no Novorizontino.

Já em caso de empate ou derrota, o São Paulo terá que torcer por qualquer tropeço do Novorizontino.

Por fim, caso o Novorizontino desperdice pontos diante do Botafogo-SP, seja com um empate ou com uma derrota, o São Paulo 'foge' da obrigação de vencer o São Bernardo. Um empate em pontuação dá a vantagem ao São Paulo, que leva a melhor pelo número de vitórias (primeiro critério de desempate).

O São Paulo atravessa uma fase complicada. O Tricolor paulista amarga um jejum de cinco jogos sem vencer, com três empates, duas derrotas e um desempenho abaixo do esperado, o que tem culminado em duras críticas ao trabalho de Zubeldía.

O São Paulo, dessa forma, busca dar uma resposta para a torcida na última rodada do Paulistão - e uma vitória contra o São Bernardo, somada à consequente liderança do Grupo C, certamente é um bom primeiro passo.