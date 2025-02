Saiba como assistir o UFC Seattle, card liderado por Henry Cejudo vs Song Yadong

Pela primeira vez desde 2013, o Ultimate volta à cidade de Seattle, em Washington (EUA), para promover um de seus eventos neste sábado (22). Liderado pelo confronto entre Henry Cejudo e Song Yadong, o UFC Seattle contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg), Henry Cejudo vive momento delicado na carreira. Depois de voltar da aposentadoria para tentar recuperar o cinturão até 61 kg do Ultimate, 'Triple C', como o veterano de 38 anos de idade é conhecido, perdeu os dois combates que disputou - o primeiro contra Aljamain Sterling, pelo título da categoria, e o segundo contra Merab Dvalishvili.

Por sua vez, Song Yadong busca entrar, de fato, na corrida por um 'title shot'. No UFC desde 2017, o atleta chinês coleciona bons resultados no geral, mas alguns tropeços pontuais contra rivais de maior nível o impediram de furar a bolha do top 5 da categoria e se aproximar de uma disputa pelo cinturão. Diante de um Henry Cejudo em má fase, 'The Kung Fu Kid' terá novamente a oportunidade de mudar de patamar na carreira.

Esquadrão Brasileiro

O Brasil estará representado por quatro atletas no UFC Seattle. No card principal do show deste sábado, os 'Jeans' - Matsumoto e Silva - medirão forças com Rob Font e Melsik Baghdasaryan, respectivamente. Já pela parcela preliminar do evento, Melquizael Costa, o 'Melk', terá como adversário o experiente lutador americano Andre Fili. Por sua vez, Raffael Cerqueira terá pela frente o atleta de Lituânia Modestas Bukauskas no embate que abre o show.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.