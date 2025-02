Romário torce por Neymar no Santos e diz: "Futebol brasileiro é muito mais difícil do que europeu"

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira, Romário opinou sobre a volta de Neymar ao Santos. O ex-jogador não escondeu a sua torcida para que o meia-atacante brilhe com a camisa alvinegra e destacou a dificuldade do futebol brasileiro.

"Uma escolha de coração. Com certeza foi isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Jogar no futebol brasileiro é muito mais difícil do que jogar no futebol europeu. São seis meses que ele vai ficar no Santos. A gente tem que torcer para que tudo dê certo", disse ao Domingo Espetacular, da TV Record.

Revelado pelo Vasco, Romário se destacou no futebol europeu com as camisas do PSV, da Holanda, e Barcelona, da Espanha.

Em 1995, o então melhor jogador do mundo e atual campeão da Copa do Mundo decidiu deixar o clube catalão e voltar ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, onde acabou se tornando ídolo. A ideia era estar mais próximo da família.

Neymar, por sua vez, estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, antes de acertar o retorno ao Brasil. O jogador de 33 anos também tinha o desejo de estar perto dos familiares e assinou um contrato com o Peixe com duração até o final de junho.

Até o momento, são cinco partidas pela equipe paulista, com um gol e uma assistência.

O meia-atacante está à disposição do técnico Pedro Caixinha para o duelo contra a Inter de Limeira, neste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos está na liderança do Grupo B do Estadual, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.