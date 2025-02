Rafa Sudré comenta sobre disputa acirrada pelo título do Campeonato Turco

No último final de semana, o Fomget chegou à sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Turco. Uma das atletas essenciais para essa sequência vitoriosa e a boa campanha é a lateral Rafa Sudré, que chegou ao clube após cinco temporadas atuando no futebol português.

"Tem sido muito especial e desafiador porque cada fase e cada jogo se tornam uma final para nós. Individualmente, era realmente isso que eu precisava para ter uma dose extra de motivação e ambição com o futebol", disse a jogadora.

A equipe está na segunda posição, somente dois pontos atrás do líder, um dos maiores clubes do país, o Fenerbahçe. Ambas as equipes têm apenas duas derrotas em 17 jogos, mas o Fomget está atrás por ter uma vitória a menos.

"É essencial, neste momento, estar 100% entregue e concentrada em cada momento, seja em treinos ou jogos, pois não podemos tropeçar de maneira alguma. O adversário tem qualidade e sabe que temos potencial para atingir a primeira posição da tabela rumo ao título, e claro que isso nos dá mais sede de vitória e aumenta nosso foco no objetivo", afirmou.

Faltam nove jogos para o fim da competição, que terminará no início de maio, e não haverá confronto direto. Porém, na última rodada, o time da brasileira enfrentará o atual campeão nacional, o Galatasaray.