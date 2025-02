Palmeiras quase dobra valores da Crefisa e encaminha meta de Leila Pereira

O Palmeiras encaminhou o terceiro patrocinador para o seu uniforme e está perto de dobrar os valores fixos que a Crefisa pagava pela exclusividade até o fim do ano passado. Além disso, os novos acordos fizeram o clube encaminhar uma meta definida pela presidente Leila Pereira no fim de seu primeiro mandato: ter um uniforme valioso, na casa dos R$ 200 milhões.

Veja valores e patrocínios do uniforme do Palmeiras em 2025

Sportingbet (patrocinador máster): contrato de três anos com possibilidade de renovação por mais um. R$ 100 milhões fixos por temporada, mas que podem chegar a R$ 170 milhões por ano com metas atingidas, como por exemplo com conquista de títulos -- o que já acontecia no acordo com a Crefisa.

contrato de três anos com possibilidade de renovação por mais um. R$ 100 milhões fixos por temporada, mas que podem chegar a R$ 170 milhões por ano com metas atingidas, como por exemplo com conquista de títulos -- o que já acontecia no acordo com a Crefisa. Sil Fios e Cabos Elétricos (mangas dos uniformes): contrato até o fim de 2026. R$ 11 milhões fixos por ano, que podem subir com bonificações.

contrato até o fim de 2026. R$ 11 milhões fixos por ano, que podem subir com bonificações. Grupo Fictor, empresa do segmento do agronegócio (costas e máster na base): contrato de três anos com possibilidade de renovação por mais um. R$ 25 milhões por ano. Acordo ainda será oficializado.

Meta de Leila para 2025 é atingir R$ 200 milhões com a camisa

Facundo Torres é apresentado pelo Palmeiras Imagem: Reprodução/YouTube/Palmeiras

O alviverde já garantiu R$ 136 milhões em 2025 e quase dobrou o valor que recebia fixo da Crefisa. Em 2021, Palmeiras renovou com Crefisa e Faculdade das Américas um acordo que rendia R$ 81 milhões fixos e que podia chegar a R$ 120 milhões com bônus, mas as marcas tinham exclusividade de todas as áreas do uniforme.

Hoje, já são R$ 136 milhões, e o valor pode chegar ao dobro com mais negociações de espaços do uniforme.

O Palmeiras encaminhou meta de uniforme valioso de Leila Pereira. A presidente determinou no fim de seu primeiro mandato que queria um uniforme na casa dos R$ 200 milhões, incluindo os valores da Puma (R$ 40 milhões para ser a fornecedora de material esportivo). Sendo assim, o uniforme do Alviverde já está na casa dos R$ 176 milhões.

Crefisa e FAM também tinham exclusividade em outras propriedades, como placas nos treinos, naming rights da TV Palmeiras e até o carrinho da maca no acordo anterior. A Sportingbet levou o naming rights da TV Palmeiras, do Palmeiras Cast e a presença em conteúdos e transmissões da TV Palmeiras, entre outros canais oficiais.

A diretoria do Palmeiras segue trabalhando para fechar com patrocínios nas demais propriedades da camisa. Por enquanto, a camisa não está "poluída", mas existem mais negociações em andamento.