Palmeiras chega a Mirassol para confronto decisivo pelo Paulistão

Na noite deste sábado, com a calorosa recepção de um grupo de torcedores, a delegação do Palmeiras chegou a Mirassol para a disputa da 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Todas as partidas ocorrem simultaneamente, neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília).

Na última quinta, o Verdão venceu o Botafogo-SP por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve a equipe viva na busca pela classificação. No momento, o Alviverde ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.

Desta forma, para avançar às quartas de final do Estadual, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário. Enquanto isso, o Leão já está classificado e é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos, dez a menos que o Corinthians.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem os desfalques de Mauricio (cirurgia no ombro direito), Gustavo Gómez (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Murilo (suspenso). Felipe Anderson, em transição física, tem expectativa de voltar a ficar à disposição do treinador.

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pela última vez na fase de grupos do Paulistão de 2024. Na ocasião, o Verdão venceu por 3 a 1, com gols de Raphael Veiga, Aníbal Moreno e Breno Lopes.