Palmeiras anuncia contratação zagueiro Micael: 'Sempre quis jogar'

O Palmeiras anunciou, neste sábado (22), a contratação de seu quinto reforço para a temporada de 2025: trata-se do zagueiro Micael, de 24 anos, que estava no Houston Dynamo, da MLS.

O que aconteceu

Palmeiras fechou a compra de Micael em 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28,5 milhões na cotação atual). Ele foi um dos destaques do Houston nas últimas temporadas.

Chegada de Micael resolve problema antigo apontado por Abel Ferreira. O técnico português pede a contratação de um zagueiro canhoto há duas temporadas, e Micael chega para suprir essa necessidade.

Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui. É verdade [que torcia para o clube]. Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: 'vai'. Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado. Micael

O defensor passou pela base da Inter de Limeira e do Atlético-MG. Ele disputou dois jogos pelo time profissional do Galo e foi emprestado ao Dynamo Houston, onde ganhou sequência e foi contratado por R$ 2,6 milhões.

Segundo o site do Houston Dynamo, Micael tem 1,90 e 82 kgs. Ele foi eleito o melhor defensor do Houston Dynamo na última temporada.

Micael disputou 80 jogos pelo Houston Dynamo e marcou 3 gols. Ele chega para compor o elenco ao lado de Gustavo Gómez, Murilo, Naves, Benedetti e Bruno Fuchs.