Palmeiras anuncia a contratação do zagueiro Micael por cinco temporadas

Neste sábado, o Palmeiras anunciou a contratação do zagueiro Micael. O atleta, que estava no Houston Dynamo, dos Estados Unidos, assinou vínculo com o Verdão até o fim de 2029.

O defensor passou pelas categorias de base da Inter de Limeira e do Atlético-MG. Ele, entretanto, fez sua estreia no futebol profissional com a camisa do Independente de Limeira. Foram, ao todo, 14 partidas disputadas pelo time do interior paulista.

Micael realizou apenas dois jogos como atleta profissional do Galo. Ele, então, foi emprestado ao Houston Dynamo, onde ganhou sequência e foi adquirido por R$ 2,6 milhões.

De 2022 para cá, o jogador entrou em campo 80 vezes pela equipe norte-americana e marcou três gols. Ele foi titular em 74 destes compromissos.

Alviverde de coração, o zagueiro Micael é o novo reforço do #MaiorCampeãoDoBrasil! ? ? https://t.co/Ete4fqWN2L pic.twitter.com/wWiKu46qe5 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 22, 2025

"Fiquei muito feliz quando soube da proposta do Palmeiras. É uma equipe muito grande e sempre quis jogar aqui. É verdade (que torcia para o clube). Tenho algumas camisas do Palmeiras. Sempre falava com a minha mãe que iria jogar aqui e ela respondia: 'vai'. Hoje, graças a Deus, estou aqui e me sinto muito realizado", destacou.

"Eu sou um zagueiro que gosta de sair jogando, com passes por dentro e na bola longa. São as características mais importantes do meu jogo. Esse ano é muito importante, não só para mim quanto para o Palmeiras também, é o ano do Mundial. Todo palmeirense espera por uma boa temporada", afirmou.

O Verdão ainda tem outros alvos no mercado da bola. O clube procura um camisa 9 e mira Vitor Roque, que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Real Betis, da Espanha.

Além de Micael, a equipe, até o momento, trouxe quatro reforços para esta temporada: o zagueiro Bruno Fuchs, o volante Emiliano Martínez e os atacantes Facundo Torres e Paulinho. O último, entretanto, está lesionado e ainda não fez sua estreia. Ele deve ficar à disposição de Abel Ferreira somente a partir de abril.