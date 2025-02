Pablo Maia projeta duelo entre São Paulo e São Bernardo pelo Paulista: "muito importante"

Na briga pelo primeiro lugar do grupo C, o São Paulo encara o São Bernardo, neste domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, no Estádio 1º de maio. Pablo Maia destacou a importância da partida para o Tricolor.

"Esse jogo é muito importante para a gente voltar a vencer, trazer confiança para chegar nas quartas de final e decidir em casa. Acho que isso também é um ponto muito importante. Então, estamos trabalhando para fazer um ótimo jogo e sair com a vitória", disse Pablo Maia ao SPFC Play.

Além da disputa pela liderança da chave e o mando de campo nas quartas de final da competição, o São Paulo também busca encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitórias na competição. O Tricolor tem duas derrotas e três empates no período.

?? No Direto do CT de hoje, uma entrevista com Pablo Maia e a preparação final para o jogo deste domingo! ? Assista completo ?? https://t.co/xpwQSLftnd#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/im7x5KzBmJ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 22, 2025

No entanto, a equipe do técnico Luis Zubeldía não vai ter vida fácil. O São Bernardo é líder do grupo D, com 23 pontos, também já está garantido nas quartas de final e briga pela liderança da chave. O time do ABC paulista ainda tem a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Corinthians.

"É um adversário que tem suas qualidades e vem bem no campeonato. A gente tem que se preocupar em dar o nosso melhor. Um ajudar o outro dentro de campo para que possamos sair com a vitória", projetou Pablo Maia.

Em caso de empate ou derrota, o São Paulo vai precisar torcer contra o Novorizontino, vice-líder do grupo C, com 15 pontos. A equipe de Novo Horizonte visita o Botafogo-SP, também às 18h30, na Arena NicNet.