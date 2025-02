Mirassol x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da 12ª rodada do Paulistão

O Palmeiras ainda não tem seu futuro definido no Campeonato Paulista. A equipe comandada por Abel Ferreira entra em campo neste domingo, pela 12ª rodada da fase de grupos, contra o Mirassol, ainda tentando uma vaga no mata-mata do Estadual. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia.

A equipe comandada por Abel Ferreira venceu o Botafogo-SP, na última quinta-feira, por 3 a 1, no Allianz Parque. O resultado manteve o Verdão vivo na busca pela classificação. No momento, o clube ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 20 pontos, dois a menos que a Ponte Preta. O São Bernardo, líder, com 23, já está classificado.

Dessa forma, para avançar, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Mirassol e torcer por o empate ou derrota da Ponte, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário. Enquanto isso, o Leão já está classificado e é o segundo colocado do Grupo A, com 16 pontos, dez a menos que o Corinthians.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem os desfalques de Mauricio (cirurgia no ombro direito), Gustavo Gómez (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Murilo (suspenso). Felipe Anderson, em transição física, tem expectativa de voltar a ficar à disposição do treinador.

O Mirassol, por sua vez, tem os desfalques de Neto Moura (suspenso), Walter (lesionado), Luiz Otávio (transição física). Na última rodada, a equipe do interior paulista perdeu por 3 a 0 do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pela última vez na fase de grupos do Paulista de 2024. Na ocasião, o Verdão venceu por 3 a 1, com gols de Raphael Veiga, Aníbal Moreno e Breno Lopes.

FICHA TÉCNICA



MIRASSOL X PALMEIRAS

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia



Data: 23 de fevereiro de 2025, domingo



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Roni, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Clayson e Iury Castilho



Técnico: Eduardo Barroca

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Benedetti, Naves e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira