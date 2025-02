Melo e Matos buscam o título do Rio Open neste sábado

Comemoração, muita comemoração. Após 1h44min de uma difícil partida, o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos garantiram vaga na final do Rio Open. Jogando muito, especialmente no match tie-break, Melo e Matos derrotaram, de virada, na semifnal, o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone na noite desta sexta-feira.

Para chegar à decisão do ATP 500, no saibro do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, a dupla brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3-7), 6/3 e 10-5.

A final do Rio Open será neste sábado, a partir das 20h (de Brasília), na quadra Guga Kuerten. Melo e Matos enfrentarão os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar, que venceram os cabeças de chave 1, os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni, por duplo 6/4.

A Quadra Guga Kuerten vai ferver ? O duelo ?? Brasil x Espanha ?? decide o título de duplas do Rio Open: Rafa Matos e Marcelo Melo tentam ser a primeira dupla 100% brasileira a levar o troféu em final contra Jaume Munar e Pedro Martinez!#RioOpen pic.twitter.com/TJxacrdoUG ? Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2025

"Mantivemos a calma, fomos construindo o jogo com a energia da torcida, mudamos a estratégia e conseguimos a vitória. Muito feliz em estar nessa final com o Rafa. E agradeço desde já essa galera. Com essa energia toda da torcida, estamos na decisão", comemorou Melo.

"Para mim, é muito especial voltar a uma final aqui. Juntando, agora, a minha experiência com a energia do Rafa. Deve ser um jogo parecido com o de hoje. E quem sabe possamos levantar esse troféu com uma dupla 100% brasileira", completou.

É a final de número 77 de Melo, a quarta com Matos, em busca de seu 39º título, o segundo com o gaúcho e o primeiro no Rio. O mineiro chega a sua terceira decisão no Rio Open (vice no torneio em 2014, com o espanhol David Marrero, e em 2023, com o colombiano Juan Sebastian Cabal).

Já Matos tenta o bicampeonato (campeão no ano passado com o colombiano Nicolas Barrientos).