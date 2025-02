Maringá x Coritiba: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Campeonato Paranaense

Neste sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paranaense, o Coritiba enfrenta o Maringá, às 16h (de Brasília), no Estádio Willie Davids. O jogo de volta será dia 9 de março, no Couto Pereira.

Na primeira fase do Estadual, o Maringá avançou como sexto colocado, com 16 pontos. Por sua vez, o Coritiba foi o terceiro lugar, com 20.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão pela NSports e da RICTV.

ÚLTIMOS JOGOS

Maringá - Uma vitória, um empate e três derrotas.



Coritiba - Duas vitórias, dois empates e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Maringá: João Gabriel; Tito, Ronald e Vilar; Max Miller, Zé Vitor, Cheron e Léo Ceará; Robertinho, Maranhão e Edison Negueba.



Técnico: Jorge Castilho.

Coritiba: Pedro Morisco; Rafinha, Moledo, Thalisson e João Almeida; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Everaldo, Lucas Ronier e Dellatorre.



Técnico: Mozart.

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Rodolpho Toski Marques, com os assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas. O VAR será conduzido por Adriano Milczvski.