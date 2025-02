Manchester United busca empate contra o Everton pelo Inglês

O Manchester United empatou com o Everton por 2 a 2 neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, no Goodison Park. Os gols dos mandantes foram marcados por Beto e Doucouré, enquanto Bruno Fernandes e Ugarte balançaram as redes para a equipe visitante.

Com o resultado, o United segue em 15º lugar, com 30 pontos. Já o Everton ocupa a 12ª posição, com 31.

O Manchester United volta a campo nesta quarta-feira, contra o Ipswich Town, às 16h30 (de Brasília), no Old Trafford. No mesmo dia e horário, o Everton enfrenta o Brentford, no Gtech Community Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Inglês.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Após bate rebate na área, a bola sobrou para Beto, que fuzilou para o fundo das redes.

Já aos 33, Harrison recebeu na entrada da área e chutou para defesa de Onana. No rebote, Doucouré cabeceou e aumentou a vantagem no placar.

O United voltou melhor para a segunda etapa e chegou ao seu primeiro gol aos 27 minutos. Em cobrança de falta, Bruno Fernandes colocou a bola no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Pickford.

Aos 35, Ugarte pegou a sobra na área e mandou um belo chute de perna esquerda para empatar a partida.