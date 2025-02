Lavieri: Palmeiras passará por vexame se não se classificar no Paulistão

Se o atual tricampeão Palmeiras não se classificar ao mata-mata do Paulistão, será um vexame, opinou o colunista Danilo Lavieri no De Primeira.

A campanha do Palmeiras, em números, obviamente não é ruim, mas eu defendo que seria um vexame porque ele enfrentou os mesmos adversários que Ponte Preta e São Bernardo e não conseguiu ficar na frente dos dois times da Série C, por isso seria um vexame.

Danilo Lavieri

Terceiro colocado no grupo D, o Palmeiras visita o Mirassol na última rodada da fase de grupos do Paulistão precisando vencer e torcendo por um tropeço da Ponte Preta.

Eu entendo todas as questões, o Palmeiras poupou time, revezou no começo do campeonato, mas a Ponte Preta poupou antes de jogar o Dérbi de Campinas, o São Bernardo também deu uma mexida na equipe, e mesmo assim eles estão à frente do Palmeiras no momento.

Eu entendo que não seria o fim do mundo, que o Anderson Barros não é o pior diretor do mundo, mas para mim é vexame.

Danilo Lavieri

