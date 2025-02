Inter de Limeira x Santos: informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

Neste domingo, o Santos visita a Inter de Limeira em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe chega embalado para este embate. O time tem duas vitórias seguidas e está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.

O técnico Pedro Caixinha pode ganhar os reforços do meia Barreal e do atacante Willian. Ambos já treinam normalmente com o elenco e estão à disposição.

Em contrapartida, o goleiro Gabriel Brazão está com lombalgia e não viaja. Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito) completam a lista de baixas. Rollheiser e Deivid Washington ficam de foram pois não estão inscritos.

Do outro lado, a Inter de Limeira tenta escapar do rebaixamento. O clube está na lanterna do Grupo A e da classificação geral, com apenas sete pontos.

FICHA TÉCNICA



INTER DE LIMEIRA X SANTOS

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)



Data: 23 de fevereiro de 2025, domingo



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Alexandrino



VAR: José Claudio Rocha Filho

INTER DE LIMEIRA: Igo Gabriel; Pablo Diogo, Mariano, Carlão e Tavares; Marlon, Ramon, Buchecha, Albano e Ruan Ribeiro; Ronie Carillo.



Técnico: Márcio Fernandes

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha