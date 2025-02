Grêmio x Juventude: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Campeonato Gaúcho

Neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta o Juventude às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Grêmio chega para a partida motivado pelos recentes bons resultados. No entanto, no meio de semana, a equipe passou sufoco na Copa do Brasil ao avançar somente nos pênaltis contra o São Raimundo, de Roraima. Já o Juventude tenta mais uma vez acabar com a hegemonia da dupla Grenal no Estadual. Os visitantes miram um bom resultado para decidir a vaga para a decisão diante de sua torcida.

AMANHÃ TEM DECISÃO! ?? É a primeira batalha em busca da vaga para a final do #Gauchão2025. Seja no campo ou na arquibancada, com a bola no pé ou com a bandeira na mão, estaremos juntos, jogando na mesma sintonia. VAMOS PELO OCTA!#GRExJUV #OCoraçãoTricolorAlenta pic.twitter.com/AaSNyd8ZPk ? Grêmio FBPA (@Gremio) February 21, 2025

O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

ÚLTIMOS JOGOS

Grêmio - Duas vitórias, dois empates e uma derrota.



Juventude - Quatro vitórias e um empate.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Rodrigo Ely, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristaldo, Monsalve e Kike Olivera; Braithwaite



Técnico: Gustavo Quinteros

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Marcos Paulo e Felipinho; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Erick Farias e Batalla



Técnico: Fábio Matias

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Jonathan Benkenstein Pinheiro, com os assistentes Rafael da Silva Alves e Leirson Peng Martins. O VAR será conduzido por Douglas Schwengber da Silva.