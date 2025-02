Grêmio x Juventude: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado (22), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio terminou a fase de grupos como o líder do Grupo A, com 17 pontos. Já o Juventude liderou o Grupo C, com 19 pontos, e por ter a melhor campanha joga a segunda partida da semifinal em casa.

As duas equipes já se enfrentaram no Estadual, com o Juventude levando a melhor. O Tricolor chegou para a partida com 100% de aproveitamento, mas acabou superado por 2 a 0.

O Grêmio vem da classificação diante do São Raimundo, nos pênaltis, na Copa do Brasil. A última partida do Ju foi a vitória por 3 a 2 diante do Pelotas, na última rodada da fase de grupos.

Grêmio x Juventude -- Campeonato Gaúcho