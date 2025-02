Grêmio vence Juventude na Arena e abre vantagem mínima na semi do Gaúcho

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 1, em Porto Alegre, e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Gaúcho neste sábado (22). A decisão do finalista será disputada no próximo sábado, em Caxias do Sul.

Braithwaite e Cristian Olivera marcaram os gols da vitória do Imortal na Arena do Grêmio. Batalla marcou para o Juventude.

Com o resultado, o Tricolor largou na frente na busca pela vaga na decisão do Campeonato Gaúcho, mantendo viva a esperança do oitavo título estadual seguido, feito que seria inédito para o clube.

A vaga na final será decidida no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Na fase de grupos, o Jaconero venceu o Grêmio por 2 a 0 em Caxias, resultado que garantiria a vaga do Juventude na final. Com a vitória na ida, o Grêmio pode até empatar que garante a vaga na decisão estadual.

Como foi o jogo

A partida na Arena do Grêmio demonstrou boas virtudes das duas equipes que disputarão a Série A neste ano.

Desde o início, o Grêmio mostrou sua habitual intensidade, uma das principais características da equipe de Gustavo Quinteros, e teve bastante repertório ofensivo. O Alviverde, que teve campanha melhor na fase de grupos e por isso decidirá em casa, não ficou atrás e competiu, também em bom ritmo.

1x0: Contando com a qualidade de Cristaldo, João Pedro e o artilheiro Braithwaite, o Grêmio abriu o placar com um belo gol aos 13 minutos de jogo.

O camisa 10 argentino fez bom passe abrindo o jogo, João Pedro avançou em boa jogada individual, aplicou um drible da vaca e cruzou para trás. O dinamarquês, como de costume, não perdoou, marcando seu sexto gol no ano. Braithwaite agora está apenas um gol atrás do artilheiro do Gaúcho, Emerson Galego, do Ypiranga, com sete gols.

Pouco antes dos 30 minutos de jogo, Monsalve recebeu na área e foi derrubado pelo adversário. O Grêmio reclamou muito de pênalti, o VAR checou, mas a penalidade não foi assinalada. Logo depois, o Juventude empatou a partida.

1x1: aproveitando erro da saída de bola gremista, o Juventude buscou a igualdade no placar ainda na etapa inicial, aos 33 minutos de jogo. Jean Carlos serviu Batalla na entrada da área, e ele contou com dois desvios no chute para acabar com qualquer chance de reação de Tiago Volpi.

O gol de empate deu moral ao Juventude, que teve mais volume na reta final de primeiro tempo, sempre chegando pelos lados e tentando controlar o ritmo da partida.

O Grêmio, sabendo que terá uma decisão fora de casa na volta, tomou a iniciativa e tentou acelerar o jogo, buscando aproximações e chegando bastante pelo seu lado direito. Passes mais rápidos, aceleração e intensidade foram as chaves do Tricolor.

Na etapa final, o Grêmio começou com tudo e logo voltou a estar na frente do placar. Amuzu entrou no lugar de Cristaldo no intervalo e, em uma de suas primeiras participações, serviu com maestria Cristian Olivera.

2x1: Monsalve aproveitou sobra, acelerou com o campo livre e lançou o belga Amuzu, que invadiu a área e serviu Cristian Olivera de trivela. Com o gol praticamente vazio, o uruguaio completou para a rede e recolocou o Imortal em vantagem, aos 7 minutos da etapa final.

De novo com o placar favorável, o Grêmio se retraiu e deu a bola ao Juventude, com a clara intenção de controlar o jogo e acelerar para matar em um novo contra-ataque. Tendo que correr atrás de novo, o Jaconero sofreu mais para criar, gerar volume e incomodar o gol defendido por Volpi.

Na reta final, aos 38 minutos, o Grêmio chegou a ampliar com Edenilson, mas a jogada foi anulada após longa checagem do árbitro na cabine do VAR.

No que seria o terceiro gol gremista, Camilo derruba o adversário e acelera, abrindo para Cristian Olivera na direita. O uruguaio serviu Edenilson, que completou para o gol. Após comemoração, o Juventude reclamou e o árbitro foi chamado para rever a suposta falta de Camilo no início do contra-ataque. Depois de mais de 2 minutos, foi decidida a anulação da jogada.

Com muitas substituições e a demora na análise do gol anulado Tricolor, a partida recebeu acréscimo digno de Jogos Olímpicos: 10 minutos. O cenário foi o mesmo de quase toda a segunda etapa: Grêmio atrás, tentando roubar e acelerar, e o Juventude com a bola, tentando o empate, mas sem criar grandes chances.

A velocidade e o ímpeto nas saídas desde a defesa gremista chamaram a atenção, com a equipe tendo fôlego até os momentos finais de jogo, com direito a bola na trave de Braithwaite nos acréscimos.

Ficha técnica

Grêmio 2 X 1 Juventude

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Competição: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e hora: 22 de fevereiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jonathan Pinheiro

Cartões amarelos: Villasanti (Grêmio), Ênio (Juventude), Marcos Paulo (Juventude), Jadson (Juventude), Giraldo (Juventude), Jemerson (Grêmio), Abner (Juventude)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Braithwaite, 13' do primeiro tempo (1-0), Batalla, 33' do primeiro tempo (1-1), Cristian Olivera, 7' do segundo tempo (2-1)

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Jemerson (Gustavo Martins) e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo) e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Amuzu) e Monsalve (Edenilson); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Juventude: Gustavo; Ewerton, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Giraldo e Jadson; Batalla (Petterson), Jean Carlos (Mandaca) e Ênio (Giovanny); Erick Farias (Gustavo Taliari). Técnico: Fábio Matias.