Grêmio abre vantagem sobre o Juventude e fica a um empate da final do Gaúcho

O Grêmio ficou a um empate da final do Campeonato Gaúcho, ao vencer o Juventude, por 2 a 1, neste sábado à noite, na Arena, em Porto Alegre. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, dia 1º, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Na outra semifinal, o Inter venceu o primeiro jogo diante do Caxias, no campo do adversário, por 2 a 0.

Empurrado pela torcida, o Grêmio tentou pressionar a saída de bola do Juventude, que não se intimidou e também buscou o ataque. Mas a ousadia do time de Caxias do Sul deixou espaços para a equipe tricolor trabalhar melhor a bola no ataque.

Aos quatro minutos, João Pedro, livre dentro da grande área, forçou Gustavo a fazer a primeira defesa do jogo. Aos 13, não teve jeito. João Pedro fez bela jogada pela direita e cruzou na medida para Braithwaite bater de primeira: 1 a 0, Grêmio.

O jogo ficou aberto. O Juventude não se deu por vencido e foi ao ataque, sempre apostando na habilidade do colombiano Batalla. O Grêmio reagiu e Monsalve por pouco não fez o segundo, aos 18 minutos.

As equipes continuaram se revezando no ataque e levando perigo às metas de Gustavo e Tiago Volpi. O empate veio aos 32 minutos em jogada bem armada por todo o ataque do Juventude. Jean Carlos, Ju, Enio participaram e Batalla concluiu: 1 a 1.

O empate parece ter atordoado o Grêmio. Aos 35, Jadson roubou bola no meio de campo, Erick Farias lançou Jean Carlos, que disparou forte chute para bela defesa de Volpi.

O fim da primeira etapa foi marcado pelo aparente cansaço das equipes. Mesmo assim, o Grêmio só não voltou a ficar na frente do placar, aos 43 minutos, em finalização do uruguaio Cristian Oliveira por causa de boa defesa de Gustavo.

O Grêmio começa o segundo tempo com a mesma pressão do início da primeira etapa. Com dois minutos, João Pedro e Monsalve já haviam criado oportunidade de fazer o segundo gol do Grêmio.

A agressividade gremista deu resultado aos seis minutos, após bom contra-ataque. Amuzu deu belo passe para Cristian Olivera fazer 2 a 1.

Na tentativa de dar mais 'pulmão' ao Juventude, o técnico Fábio Matias colocou em campo Alan Ruschel e Giovanny, aos 12 minutos. O Juventude foi em busca do empate, com Batalla e Erick, mas sem sucesso.

O Grêmio jogou no erro do Juventude para tentar concretizar a vitória e Villasanti, livre, perde grande oportunidade. Aos 38, Edenílson marca o terceiro gol do Grêmio, mas o VAR flagra uma falta de Camilo em Jadson no início da jogada.

O gol invalidado não tirou a ambição do Grêmio, que se seguiu em busca de uma vantagem maior na partida. Aps 50 minutos, Amuzu chutou para defesa de Gustavo. Aos 52, Braithwaite acertou o travessão, mas o jogo terminou mesmo 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 JUVENTUDE

GRÊMIO - Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuellar (Camilo), Villasanti e Cristaldo; Monsalve (Edenílson), Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Marcos Paulo (Alan Ruschel); Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Luis Mandaca); Erick (Gabriel Taliari), Ênio (Giovanny) e Batalla (Petterson). Técnico: Fábio Matias.

GOLS - Braithwaite aos 13 e Batalla aos 32 minutos do primeiro tempo. Cristian Olivera aos seis minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Villasanti, Jadson, Giraldo, Jemerson

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).