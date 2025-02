Gilgeous-Alexander lidera, Thunder arrasam o Utah Jazz e alcançam 8ª vitória em 9 jogos

Líder da Conferência Oeste e dono da segunda melhor campanha na NBA, só atrás do Cleveland Cavaliers, o Oklahoma City Thunder foi até Salt Lake City e não tomou conhecimento do Utah Jazz. Com 21 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, os visitantes dominaram do início ao fim e venceram por 130 a 107, nesta sexta-feira, chegando à oitava vitória em nove jogos.

O conjunto de Oklahoma entrou em quadra com um ritmo forte e fechou o primeiro quarto com uma vantagem de 27 a 14. A sólida defesa dos Thunder levaram a franquia a marcar muitas cestas tranquilas na transição - foram mais 39 pontos apenas no segundo quarto.

Chet Holmgren e Jalen Williams contribuíram, respectivamente, com 20 e 18 pontos, enquanto Isaiah Hartenstein pegou 13 rebotes na partida. Do lado do Utah Jazz, John Collins marcou 26 pontos e Keyonte George, 20, mas o time da casa encontrou dificuldades para se aproximar no placar, ampliando sua má campanha na temporada.

Em Cleveland, Donovan Mitchell, com 27 pontos, e Evan Mobley, com 21, lideraram o triunfo arrasador do Cleveland Cavaliers sobre o New York Knicks por 142 a 105. O duelo entre dois dos melhores times da Conferência Leste foi completamente dominado pelo conjunto anfitrião, que conseguiu sua sexta vitória consecutiva na NBA e agora soma 46 triunfos e 10 derrotas - faz a melhor campanha da competição.

Nem mesmo os 26 pontos de Jalen Brunson e os 23 de Karl-Anthony Towns foram suficientes para que a franquia de Nova York equilibrasse a partida, resultando na maior derrota dos Knicks nesta temporada.

Apesar da vitória avassaladora, os Cavaliers levaram um susto no início da partida, quando o armador Darius Garland caiu e bateu a cabeça no chão. Garland, que havia perdido parte significativa da temporada passada com uma mandíbula quebrada, continuou no jogo. Já o pivô Jarrett Allen, com a mão direita machucada, ficou fora da maior parte do segundo tempo.

Em busca de uma vaga nos playoffs, o Golden State Warriors mantiveram a ascensão desde a contratação de Jimmy Butler e alcançou a quarta vitória com o ex-astro do Miami Heat em quadra. A equipe de San Francisco derrotou o Sacramento Kings por 132 a 106, fora de casa, e acumula 29 vitórias e 27 derrotas na temporada.

Os Warriors começaram a deslanchar no segundo quarto, acertando 11 cestas de três pontos e assumindo a liderança por 68 a 53 no intervalo. Stephen Curry anotou 20 pontos na partida, mas Buddy Hield e Moses Moody foram os destaques com 22 pontos cada um. Brandin Podziemski acrescentou 21.

Já os Kings, em péssima fase desde que negociaram De'Aaron Fox, chegaram a reduzir a diferença de 20 pontos para nove no terceiro quarto, mas uma sequência de cestas de Curry voltou a ampliar a liderança dos Warriors para 20. DeMar DeRozan liderou o conjunto de Sacramento com 34 pontos e Domantas Sabonis ficou a uma assistência de um "triple-double" - foram 14 pontos, 14 rebotes e nove assistências.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Cleveland Cavaliers 142 x 105 New York Knicks

Washington Wizards 101 x 104 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 104 x 105 Memphis Grizzlies

Toronto Raptors 111 x 120 Miami Heat

San Antonio Spurs 110 x 125 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 111 x 103 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 107 x 130 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 121 x 115 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 108 x 132 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos deste sábado:

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Houston Rockets

Portland Trail Blazers x Charlotte Hornets