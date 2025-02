Gente como a gente: Fonseca vira torcedor, canta e é pé-quente no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Eliminado do Rio Open, João Fonseca vestiu seu lado torcedor e foi à quadra 1 torcer pelos brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos, na noite desta sexta-feira (21), na semifinal de duplas. Acompanhado de familiares e amigos, o jovem vibrou, passou mensagens de apoio, cantou e se mostrou pé-quente, presenciando a vitória brasileira por 2 sets a 1, com parciais de 6/7, 6/3 e 10/5.

A 'tropa do Fonseca'

João Fonseca chegou para a partida com toda sua tropa: pai, mãe, irmão, amigos e parentes. Todos ficaram localizados na lateral da quadra, numa área reserva.

Assim que chegou, foi ovacionado pelo público. Paciente, acenou, tirou fotos e distribuiu autógrafos para quem estava mais próximo.

Em algumas oportunidades, mexeu no WhatsApp, que tinha muitas mensagens. Porém, quando o jogo começou a esquentar, ele guardou o aparelho no bolso e se mostrou bastante atento à disputa.

Uma fã mostrou um vídeo que fez com ele quando era mais nova. Ele lembrou, sorriu e depois comentou com sua mãe: "lembra daquele vídeo da menininha? Ela está ali. Esse vídeo é muito fofo".

Chamou torcida e mandou mensagens de apoio à dupla

Fonseca optou por não intervir muito na partida dos brasileiros, mas se manifestou em momentos chaves. Nas disputas de ponto mais decisivas, por exemplo, soltou de forma discreta um "vamos, Rafa!", e um "vamos, Tchelo (maneira carinhosa de chamar Marcelo Melo)!". Os brasileiros olharam para Fonseca algumas vezes e retribuíram com um "vamos".

Depois de beber bastante água, João precisou ir ao banheiro e perdeu uma virada da dupla. Quando voltou, os brasileiros já estavam na frente e ele fez um gesto de vibração quando viu o placar.

Fonseca também chamou a torcida quando a dupla estava para vencer o segundo set. O público atendeu ao pedido e cantou em apoio a Melo e Matos.

Virou torcedor de vez e cantou junto com a galera

João Fonseca cumprimenta Marcelo Melo após a vitória da dupla brasileira nas quartas do Rio Open Imagem: Fotojump / Rio Open

No tie-break, João Fonseca virou torcedor de vez. Ele quebrou o protocolo, levantou da cadeira e passou a cantar com a galera o tradicional cântico "eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor".

Após o ponto final, vibrou bastante, balançando os braços e se comunicando com Melo e Matos. Ele fez questão de apontar para os brasileiros e aplaudir.

Na hora de deixar a quadra, causou tanto alvoroço que os seguranças precisaram fechar a passagem do público. Nisso, quem estava no meio era a própria mãe de João, que precisou se identificar para poder ter a passagem liberada.

Neste sábado (22), ele fará uma ação com Del Potro. Ele e o argentino disputarão uma partida exibição com cadeirantes às 15h.