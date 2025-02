Garro por Memphis: Fabinho Soldado explica troca da camisa 10 do Corinthians

O Corinthians passou por uma situação delicada neste começo de temporada 2025. Por uma questão contratual, Memphis Depay, estrela do atual elenco, tinha direito de assumir a camisa 10, que pertencia ao meia Rodrigo Garro. Executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado explicou como atuou nos bastidores para evitar algo insustentável.

Nas entrevistas, Garro mostrou desconforto por perder o número 10. Com a troca, ele assumiu a camisa 8, que já pertenceu ao ídolo Sócrates, com uma grande ação feita pelo Corinthians nas redes sociais para valorizar a mudança.

"O Garro é esse cara. Extraordinário, muito verdadeiro, sempre muito direto. Ele se envolveu muito com o trabalho", destacou Fabinho Soldado, em entrevista ao Bola da Vez, que irá ao ar neste sábado na ESPN.

"Não era uma questão fácil de resolver, mas a gente precisava encarar as dificuldades e os desafios. Eles conversaram, o Memphis fez questão de passar e o Garro entendeu. É claro que ele falou que não esperava isso. Mas entendeu a situação do clube. Eu sei que é uma situação delicada e que parece que foi muito maior do que se tornou, mas foi resolvida", emendou Fabinho.

O dirigente corintiano admitiu que não tem como fazer uma preparação para lidar com essa situação. "São decisões que você precisa tomar e conversar. Foi no momento certo? Poderia ter sido em outro momento? Sinceramente, toda a condução e a forma como finalizou, te digo que todos os departamentos trabalharam diretamente para isso. Não fiz e não faço nada sozinho. Tive tantas pessoas importantes que colaboraram e foram importantes nesse momento silencioso do CT", comentou Fabinho.