Fluminense x Bangu: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Carioca

O Fluminense entra em campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Bangu, no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor aparece na quinta posição com 14 pontos, e busca uma vaga nas semifinais do Estadual.

Onde assistir: o jogo será transmitido pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Vindo de um triunfo por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense não depende das próprias forças para avançar. O time precisa vencer seu jogo e torcer pelo tropeço do Madureira ou do Vasco, que enfrenta, respectivamente, Nova Iguaçu e Botafogo, no mesmo horário. Se superar o Bangu por uma diferença de gols maior que uma eventual vitória do Vasco, o Flu também se classifica. Caso empate ou perca, irá disputar a Taça Rio, prêmio de consolação para quem termina esta etapa entre a quinta e a oitava colocação.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, quer ver seu time pensando apenas no seu jogo, mesmo dependendo de outros resultados.

"Temos que fazer a nossa parte, pensar primeiro em ganhar o jogo e depois, se der, por uma diferença de gols que nos atenda. Mas o Bangu vai procurar encurtar espaços e dificultar nossa vida. Por isso temos que pensar em nosso jogo", disse ele.

Para este duelo, o comandante não terá o zagueiro Thiago Silva, com dores no pé esquerdo. Quem cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos é o lateral direito Guga. O treinador só vai divulgar o time minutos antes do confronto.

Se o Fluminense pensa em classificação, o Bangu atravessa um dos piores momentos de sua história. O clube, campeão carioca em 1933 e 1966, foi rebaixado no fim de semana passado com uma rodada de antecipação por conta da derrota por 3 a 0 para o Madureira. Sem muitas opções, o time vai repetir a base do jogo passado.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X BANGU

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 23 de fevereiro de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Pierry dos Santos (RJ)



Assistentes: Rodrigo Henrique Corrêa (RJ) e Márcia Alves (RJ)



VAR: Paulo Renato da Silva Coelho (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme Felipe, Germán Cano e Agustín Canobbio



Técnbico: Mano Menezes

BANGU: Víctor Brasil, Vitinho, Ramom, André Castro e Ítalo; Alex Moretti, João Felipe, Lucas Nathan e Diogo Correia; Vitor Mendes e João Veras



Técnico: Júnior Lopes