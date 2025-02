Fla passeia contra o Maricá e leva Taça GB com boicote e público reduzido

Do UOL, no Rio de Janeiro

Poupando apenas o lateral direito Wesley, o Flamengo não tomou conhecimento do Maricá e passeou, neste sábado (22), no Maracanã. O Rubro-Negro goleou o time da Região dos Lagos (RJ) por 5 a 0 e conquistou a Taça Guanabara em noite de boicote das organizadas e público reduzido (29.544 presentes).

Os gols. Os gols rubro-negros foram marcados por Gerson, Léo Ortiz, Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

Vantagem nas semifinais. O título do Flamengo também garantiu ao clube a vantagem do empate no agregado dos placares no confronto das semifinais.

Boicote. As organizadas do Flamengo boicotaram a partida como forma de protesto contra os preços dos ingressos. Não haviam bandeiras, instrumentos e nem faixas no estádio. Elas já haviam emitido uma nota oficial informando que não estariam presentes: "um velho problema volta a nos assombrar".

Público reduzido. O boicote trouxe reflexos ao público para o padrão Flamengo. Os setores Sul Superior e Leste Superior sequer foram abertos.

Sentiu! Everton Cebolinha sentiu uma fisgada na coxa direita com apenas 21 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído por Luiz Araújo. Ele passará por exames médicos para saber a gravidade da lesão.

Desfalques do Flamengo. De la Cruz, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Juninho. Todos no DM.

Dia histórico. O Maricá atuou pela primeira vez em sua história no Maracanã. O clube tem apenas sete anos de existência.

Léo Ortiz e Léo Pereira comemoram gol do Flamengo em goleada sobre o Maricá Imagem: X / @flamengo

O jogo

A partida mais parecia um treino tamanha a facilidade com que o Flamengo construiu sua vitória. Sem precisar colocar o pé no acelerador, evitando divididas e dosando na velocidade, o Rubro-Negro tomou conta completamente do jogo desde os primeiros segundos. A qualidade técnica envolveu totalmente o Maricá que, acuado, tentava se defender como podia, mas sem muito sucesso.

Gerson e Arrascaeta cadenciaram o Flamengo e também deixaram os gols deles. Luiz Araújo, que entrou no lugar do lesionado Cebolinha, foi muito bem e infernizou a zaga do time da Região dos Lagos. Já o goleiro Rossi foi um espectador de luxo dentro de campo. Apenas assistiu seus companheiros passarem o rolo compressor e serem campeões da Taça Guanabara sem fazerem grandes esforços.

Gols

Gerson abre o placar com categoria. O Flamengo abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo quando uma jogada ensaiada foi realizada no escanteio: Arrascaeta rolou rasteiro para Plata que chegou chapando. A bola bateu na zaga e sobrou para Gerson, que com categoria, bateu colocado, de canhotinha, no canto do goleiro Dida.

Ortiz amplia após falha do goleiro. Após bola levantada na pequena área, o goleiro Dida saiu e falhou, deixando a bola sobrar para Léo Ortiz na primeira trave. O zagueiro só teve o trabalho de empurrar de bico para dentro do gol.

Arrascaeta deixa o dele. O jogo não poderia ficar sem o gol dele. Aos 11 minutos do segundo tempo, Arrascaeta recebeu de Plata já dentro da área e, com sua categoria habitual, chutou colocado, no canto esquerdo de Dida.

Luiz Araújo faz golaço. O atacante que entrou no lugar de Cebolinha passou por dois jogadores, invadiu a área e soltou a pancada rasteira e cruzada, sem chances para Dida.

Golaço de Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves recuperou uma bola na meia-lua, tabelou com Wallace Yan, recebeu de volta, deixou dois defensores do Maricá no chão e cavou por cima de Dida.

FLAMENGO 5 X 0 MARICÁ

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Carioca (11ª rodada da Taça Guanabara)

Data e hora: 22 de fevereiro de 2025, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: Nenhum

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Gerson, aos 16 minutos do primeiro tempo (FLA); Léo Ortiz, aos 25 minutos do primeiro tempo (FLA); Arrascaeta, aos 11 minutos do segundo tempo (FLA); Luiz Araújo, aos 13 minutos do segundo tempo (FLA); Matheus Gonçalves, aos 35 minutos do segundo tempo (FLA)

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Wallace Yan), Danilo e Léo Pereira; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata (João Victor), Everton Cebolinha (Luiz Araújo) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Maricá: Dida, Almir (Magno Nunes), Carvalho, Sandro Silva e João Victor; Clayton (Sérgio Mendonça), Bezerro, Vinícius (Rhenan) e Walber; Gutemberg e Hugo Borges (Rafael Carioca). Técnico: Reinaldo.