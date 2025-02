Flamengo faz últimos testes em reta final de pré-temporada de luxo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo pode levantar neste sábado (22) o segundo troféu da temporada. Esse com pouca expressão, claro, mas consolidando a boa campanha desde que o time principal retornou ao Campeonato Carioca. Diante do Maricá, às 19h (de Brasília), Filipe Luís deve seguir com a fase final de testes durante essa pré-temporada de luxo enquanto tenta confirmar a Taça Guanabara.

O que aconteceu

O Fla está empatado em pontos com o Volta Redonda e depende apenas de si. A diferença do saldo das equipes é de 12 gols atualmente. A taça será levada também ao Maracanã.

Filipe Luís, vale lembrar, só define o time no dia da partida. No entanto, o treinador indicou que deve seguir rodando os titulares. O Fla vive a expectativa de ter Ayrton Lucas de volta, mas De la Cruz deve ser desfalque.

O Flamengo tratou o Estadual como uma pré-temporada. Apesar de ter feito alguns dias de preparação nos Estados Unidos, o clube escolheu não sacrificar os jogadores em nome do título, apesar de entender que precisava ganhar. E nem precisou, já que o Rubro-negro sobrou mesmo quando foi formado por jogadores teoricamente reservas.

As prioridades do ano são as competições que vêm a seguir. Campeonato Brasileiro é a principal. Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes também são importantes.

A ideia era tentar ganhar sem fazer loucuras com foco nos objetivos futuros. A comissão técnica entendia que as mudanças constantes poderiam gerar alguns problemas, como entrosamento, mas está satisfeita com o que viu nesse período e tem ainda mais certeza sobre o grupo ser suficiente depois de uma janela modesta.

A estratégia envolveu controle de carga para alguns e mais minutos para outros. Os atletas voltando de lesão, por exemplo, tiveram o diagnóstico de necessitar de jogos para retomar o ritmo. Outros, que sofreram fisicamente na última temporada, como De la Cruz, não participam de todos os treinos no campo e nem de todas as partidas.

Filipe Luís ainda não indicou que irá para a semifinal com o que considera titular. Até porque o treinador garante ainda não ter os 11 ideais na cabeça. É possível que a primeira ideia dessa equipe seja nas decisões, caso o Fla chegue.

O Flamengo também administra a rodagem do elenco com as lesões. Os primeiros problemas físicos começaram a aparecer com Michael e Alex Sandro sofrendo lesões. Juninho teve um edema e Ayrton Lucas sentiu dores. A dosagem de jogos e cargas nesse início se provou necessária.

Veja a divisão de jogos entre os atletas com Filipe Luís no Carioca

Goleiros

Rossi - 3 jogos, 3 como titular

Matheus Cunha - 3 jogos, 3 como titular

Laterais

Wesley - 4 jogos, 4 como titular

Alex Sandro - 2 jogos, 2 como titular

Varela - 4 jogos, 3 como titular

Ayrton Lucas - 2 jogos, 2 como titular

Daniel Sales - 2 jogos, 1 como titular

Zagueiros

Léo Pereira - 3 jogos, 3 como titular

Danilo - 3 jogos, 3 como titular

Cleiton - 2 jogos, 2 como titular

João Souza - 1 jogo, 1 como titular

Léo Ortiz - 4 jogos, 3 como titular

Meio-campistas

Allan - 6 jogos, 3 como titular

Pablo Lucio - 1 jogo, 0 como titular

Arrascaeta - 5 jogos, 3 como titular

De la Cruz - 2 jogos, 2 como titular

Erick Pulgar - 4 jogos, 3 como titular

Evertton Araújo - 5 jogos, 4 como titular

Gerson - 3 jogos, 2 como titular

Guilherme - 2 jogos, 2 como titular

Atacantes