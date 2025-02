Flamengo atropela Maricá e garante o título da Taça Guanabara

O Flamengo fez o dever de casa e goleou por 5 a 0 o Maricá, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 23 pontos e garantiram o título da Taça Guanabara. Já o Maricá seguiu com 12 e, assim, se despede do Campeonato Carioca.

Os flamenguistas dominaram o confronto e sacramentaram a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Gerson e Léo Ortiz. Na etapa final, os rubro-negros ampliaram com Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves.

Agora, o Flamengo espera seu adversário na semifinal do Estadual que será definido nos jogos deste domingo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

O Flamengo iniciou a partida pressionando o Maricá. Logo aos quatro minutos, Arrascaeta acertou o travessão de Dida. Em seguida, Pulgar finalizou perto do gol.

De tanto insistir, os rubro-negros abriram o placar aos 16 minutos. Gerson pegou rebote na área e chutou no canto.

Mesmo após o gol, os donos da casa seguiram com a postura ofensiva. Tanto que Varela quase marcou em finalização que parou em defesa de Dida. Sö que aos 25, o Flamengo chegou ao segundo gol. Léo Ortiz aproveitou bate e rebate e mandou para a rede.

Com a vantagem no placar, o Flamengo diminuiu o ritmo. Mesmo assim, os donos da casa mantiveram o controle da posse de bola. No entanto, os flamenguistas não criaram mais chances e foram para o intervalo sem mais gols.

No segundo tempo, os rubro-negros voltaram com uma postura mais ofensiva. Tanto que aos cinco minutos, Bruno Henrique tocou na saída de Dida, mas viu João Vitor salvar o Maricá em cima da linha.

No entanto, o Flamengo marcou o terceiro gol aos dez minutos. Arrascaeta recebeu passe na área e chutou cruzado, sem chance para Dida.

Os donos da casa não diminuíram o ritmo e fizeram o quarto gol aos 13 minutos. Luiz Araújo fez jogada individual e chutou para a rede.

O Maricá conseguiu chegar ao ataque aos 29 minutos. Felipe Carvalho aproveitou escanteio e cabeceou com perigo. Só que o Flamengo continuou com a mesma postura e marcou o quinto aos 35 minutos, Matheus Gonçalves fez grande jogada e tocou com categoria, na saída de Dida.

Nos minutos finais, o Flamengo manteve a posse de bola e administrou o resultado até poder comemorar o título da Taça Guanabara.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 5 X 0 MARICÁ

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 22 de fevereiro de 2025



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Gustavo Motta Correia e Lilian da Silva Fernandes



VAR: Alexandre Vargas Tavares

GOLS: Gerson, aos 16min do primeiro tempo; Léo Ortiz, aos 25min do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 10min do segundo tempo; Luiz Araújo, aos 13min do segundo tempo; Matheus Gonçalves, aos 35min do segundo tempo (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi, Varela, Danilo, Léo Ortiz (Wallace) e Léo Pereira; Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Plata (João Victor), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Cebolinha (Luiz Araújo)



Treinador: Filipe Luis

MARICÁ: Dida, Almir (Magno Nunes), Felipe Carvalho, Sandro e João Victor; Clayton (Sergio Mendonça), Bezerro, Vinícius Matheus (Rhenan) e Walber (Bruninho); Gutemberg e Hugo Borges (Rafael Carioca)



Técnico: Reinaldo Oliveira