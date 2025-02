Escalação: Flamengo escala titulares e poupa Wesley contra Maricá

Mesmo já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o técnico Filipe Luis optou por escalar o Flamengo com sua força máxima, com os jogadores que tem à disposição, diante do Maricá, neste sábado (22), às 19h, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O único poupado será o lateral direito Wesley, que inicia no banco.

O que aconteceu

Os desfalques para a partida serão De la Cruz, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Juninho. Todos estão entregues ao departamento médico.

O Flamengo já é virtualmente o campeão da Taça Guanabara. A Ferj entregará um troféu ao final da partida.

O Rubro-Negro está escalado com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Everton Cebolinha e Bruno Henrique.