Escalação: Corinthians finaliza preparação e deve ter reservas contra o Guarani

O elenco do Corinthians trabalhou na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, e finalizou a preparação para o jogo contra Guarani, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo, na Neo Química Arena.

Já classificado e de olho na partida de volta contra a Universidad Central, pela Libertadores, o Timão deve ter apenas reservas em campo. Sendo assim, os principais jogadores do time, como Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro, devem ser preservados.

No treinamento deste sábado, o técnico Ramón Díaz comandou uma atividade tática, seguida por um trabalho de bolas paradas defensivas e ofensivas. Por fim, houve um aprimoramento de cobranças de faltas.

O Timão tem dois desfalques certos para o confronto com o Bugre: o volante Raniele, que sofreu uma lesão na coxa direita, e o atacante Pedro Raul, que será emprestado ao Ceará até o fim do ano. O jogador, inclusive, se despediu do plantel e já foi liberado para realizar exames médicos no Vozão.

Já o zagueiro Gustavo Henrique, em estágio final de recuperação de uma contusão na perna direita, é dúvida.

A provável escalação do Corinthians, portanto tem: Hugo Souza (Matheus Donelli); Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Charles, Alex Santana (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.

A equipe alvinegra lidera o Grupo A do Paulistão, com 26 pontos conquistados, e tenta garantir e melhor campanha da primeira fase do torneio. Para isso, precisa de um simples empate. Já o Guarani precisa vencer para buscar uma vaga no Grupo B.