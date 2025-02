Emprestado, Vitinho comemora vantagem na semifinal do Gaúcho e espera permanecer no Internacional

Neste sábado, em confronto válido pela partida de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Internacional visitou o Caxias no Centenário e venceu por 2 a 0. Autor dos dois tentos colorados, Vitinho vibrou com a vantagem conquistada para o jogo da volta e espera continuar no Internacional após o fim de seu empréstimo.

"Foi um jogo difícil, o gramado também não ajudou. O time deles veio com uma proposta um pouco defensiva, tivemos dificuldade no primeiro tempo, mas conseguimos ver os espaços no segundo e fizemos os gols que nos deram vantagem para o próximo jogo", declarou Vitinho, em entrevista ao SporTV.

Com o triunfo, o Internacional leva a vantagem de dois tentos no agregado e pode ser superado por até um gol de diferença na volta para carimbar seu passaporte direto à final do torneio estadual. Em caso de derrota por dois gols, a decisão vai para os pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor entre Grêmio e Juventude na decisão.

A SERRA GAÚCHA É INTER! QUE FESTA! ??? ? Já te programa: sábado que vem é no Beira-Rio! ????????? ? ??????? ? #PelearemosContigo! ???? pic.twitter.com/UEFEf2bq1R ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 22, 2025

"Como disse na minha chegada, vim com propósito de contribuir nesse tempo que eu assinei de contrato, então espero ajudar o máximo e, se tiver a oportunidade de renovar, estarei feliz e vou continuar", concluiu.

O meia-atacante tem contrato válido com a equipe gaúcha até junho de 2025. Na carreira, defendeu Athletico-PR e Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Pelo Furacão, Vitinho conquistou quatro taças do Campeonato Paranaense (2018, 2019, 2020 e 2023), a Copa do Brasil de 2019 e a Copa Sul-Americana em 2021.

No mesmo ano, o Dínamo comprou o atleta. Porém, devido ao conflito na Ucrânia, voltou ao Athletico-PR em 2022, onde ficou até junho do mesmo ano. Após isso, foi para o RB Bragantino, onde atuou até a temporada passada.

O segundo compromisso entre Internacional e Caxias ocorre no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.