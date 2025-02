Neymar reencontra técnico que o relacionou pela 1ª vez para o profissional do Santos

Neste domingo, o Santos visita a Inter de Limeira em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo promete ser especial para Neymar. O meia-atacante vai reencontrar o técnico que o relacionou pela primeira para uma partida profissional.

Trata-se de Márcio Fernandes, atual comandante do Leão. Em 2009, ele era o treinador do Peixe e chamou a então promessa alvinegra para a partida contra o Marília, pelo Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Alvinegro Praiano acabou sendo derrotado por 1 a 0. Neymar ficou apenas no banco de reservas. O revés aumentou a crise no time do litoral e acabou culminando na demissão de Márcio Fernandes.

A diretoria do Santos, então, contratou Vagner Mancini, responsável por promover a estreia de Neymar no dia 7 de março de 2009, quase um mês depois da derrota em Marília.

Márcio Fernandes, por sua vez, passou por diversos clubes desde a demissão do Peixe, como Fortaleza, Guarani, Londrina, Sampaio Corrêa e Paysandu. Em 2012, inclusive, enfrentou Neymar pelo Comercial-SP. Na Arena Barueri, o duelo terminou 2 a 0 para o atacante.

O técnico de 62 anos tem apenas três jogos pela Inter de Limeira e tenta salvar o clube do rebaixamento. O Leão á o lanterna da classificação geral e do Grupo A, com sete pontos.

O jogo contra o Santos será neste domingo. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília).