E o Zé Rafael? Veja a atual situação do reforço não anunciado pelo Santos

Apesar de ainda não ter sido anunciado pelo Santos, Zé Rafael já veste a camisa do clube e participa da rotina do CT Rei Pelé. O meio-campista vive a expectativa de assinar logo o contrato com o Peixe.

Isso ainda não foi feito pois a diretoria santista espera a plena recuperação do jogador de 31 anos. Ele passou por uma cirurgia na coluna no dia 7 de fevereiro.

No momento, ele trabalha com a equipe de fisioterapia do Alvinegro Praiano, na parte interna do CT, e sem contrato com bola. Quando vai para a área externa é apenas para andar pelo gramado e assistir ao treino dos colegas.

Este problema na coluna já incomodava Zé Rafael há um bom tempo. Ele perdeu diversos jogos do Palmeiras na última temporada por conta da lesão e acabou perdendo espaço com Abel Ferreira.

Na negociação para comprar o meio-campista, o Santos entrou em acordo com o Alviverde e decidiu que o contrato só seria assinado após a cirurgia. A expectativa é que ele se recupere 100% em cerca de dois meses.

Zé Rafael já não poderia defender o Peixe no Campeonato Paulista, já que foi inscrito pelo antigo clube. Pelas normas da Federação Paulista de Futebol, um atleta não pode estar na lista de dois times na mesma edição do torneio.

Assim, o jogador de 31 anos só deve estrear no Campeonato Brasileiro. Ele também poderá jogar a Copa do Brasil pelo Alvinegro Praiano.

O ex-Palmeiras era um desejo antigo do Santos. O clube da Baixada Santista tentou a contratação algumas vezes desde a reta final de 2024, mas estava com dificuldades para convencer o atleta.

A diretoria, porém, subiu a oferta e viu a iminente chegada de Neymar ajudar o jogador ir para a Vila Belmiro.

Zé Rafael estava no Palmeiras desde 2019. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).