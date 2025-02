Desde estreia, Memphis fica atrás apenas de Yuri Alberto em estatística ofensiva no Corinthians

O holandês Memphis Depay soma bons números com a camisa do Corinthians. O atacante, desde sua estreia, em setembro de 2024, é o vice-líder do Timão em participações em gols - ficando atrás apenas do artilheiro Yuri Alberto.

Desde sua estreia, no duelo diante do Atlético-GO, no dia 21 de setembro do ano passado, Memphis Depay participou de 15 gols do Corinthians, em 22 jogos. No período, foram oito bolas na rede, além de sete assistências.

O camisa 10 do Timão, desta maneira, tem na sua frente o centroavante Yuri Alberto, que, no recorte, participou de 20 gols. O camisa 9 de 23 anos, em ótima fase, marcou 17 gols e distribuiu três assistências.

Segundo o Sofascore, o holandês precisa de apenas 100 minutos para participar de um gol do Corinthians. Além disso, desde sua estreia, Memphis criou sete grandes chances, deu 31 passes decisivos e e finalizou 57 vezes, sendo 27 no gol.

? Memphis Depay é o vice-líder em participações em gols (15) do @Corinthians desde que estreou pelo clube! ??? ? 22 jogos

? 8 gols (!)

? 7 assistências (!)

? 15 participações em gol (!)

? 100 mins p/ participar de gol (!)

? 7 grandes chances criadas

? 31 passes... pic.twitter.com/XfKR2H7O0s ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 20, 2025

O único gol marcado pelo Corinthians no empate por 1 a 1 com a Universidad Central, na última quarta-feira, pela Libertadores, passou pelos pés de Depay. O camisa 10 deu assistência para Carillo inaugurar o marcador. Tal participação rendeu uma quantia milionária ao holandês, já que atingiu 15 participações em gols e ativou uma das

Ao alcançar o feito no Estádio Olímpico de la UCV, Memphis garantiu R$ 1.575.201 como bonificação. E não para por aí. O atleta pode levar até R$ 6,3 milhões se participar de mais 15 gols do Corinthians até julho.