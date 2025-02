Cristiano Ronaldo se revolta com expulsão de companheiro pelo Saudita; veja

Um lance polêmico foi a marca da partida entre o Al-Nassr e o Al-Ettifaq, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. O Al-Ettifaq venceu de virada por 3 a 2.

O que aconteceu

Aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro aplicou cartão vermelho ao atacante colombiano Jhon Durán, do Al-Nassr, por encontrão com o camisa 88 do Al-Ettifaq, o saudita Abdulelllah Al-Maiki;

Revoltado, o atacante português Cristiano Ronaldo, que também é o capitão do Al-Nassr, aproveitou que a bola estava posicionada na linha do meio-campo e chutou-a para fora do campo;

Após chutar a bola para longe, CR7 ainda reclamou e gesticulou contra as decisões da arbitragem na partida, quando o Al-Nassr buscava o gol de empate, após ter sofrido a virada;

Veja a reação de CR7 a expulsão de Durán:

Assista ao vídeo: