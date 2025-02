Corinthians x Guarani: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Paulistão

Neste domingo, o Corinthians recebe o Guarani, na Neo Química Arena, às 18h30 (de Brasília). A partida é válida pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Líder do Grupo A com com 26 pontos, o Corinthians precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. O Alvinegro, porém, deve ir a campo contra o Bugre com a equipe reserva, visando o duelo de volta diante do Universidad Central-VEN, pela Libertadores. No jogo de ida, fora de casa, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1.

Em seu último compromisso, ainda, o Corinthians ganhou mais um desfalque no elenco. O volante Raniele sofreu uma lesão na coxa durante a partida na Venezuela e se juntou ao zagueiro Gustavo Henrique, que trata um problema no tendão do músculo adutor da perna direita, no departamento médico do Timão.

A tendência é que Raniele se ausente dos gramados por cerca de um mês. O volante perderá a partida de volta contra a UCV e também deve ficar de fora das quartas de final do Campeonato Paulista, além de uma eventual semifinal.

O Guarani, por sua vez, tem uma situação bem mais delicada no Campeonato Paulista. Com 12 pontos, o Bugre é o terceiro do Grupo B e não só precisa vencer o Corinthians fora de casa, mas também torcer por um tropeço do RB Bragantino (14). Além disso, deve ficar atento ao desempenho da Portuguesa (12), já que a diferença no saldo de gols entre as equipes é mínima.

Maurício Souza, técnico do Guarani, não poderá contar com Lucas Justen e Matheus Regis, que seguem em recuperação no departamento médico. Além deles, Natan Camargo também desfalca a equipe, já que recebeu um cartão amarelo contra o Velo Clube e precisará cumprir suspensão automática. Entretanto, a comissão técnica do time de Campinas tem o que comemorar: Matheus Sarará está à disposição após cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X GUARANI

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 23 de fevereiro de 2024 (domingo)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Murilo Tarrega Victor



Assistentes: Ricardo Pavanelli Lanutto e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Vinicius Furlan

CORINTHIANS: Hugo Souza (Matheus Donelli); Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Ryan, Charles, Alex Santana (Maycon) e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.



Técnico: Ramón Díaz

GUARANI: Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Mateus Sarará, Caio Mello e Anderson Leite; Rafael Bilu, João Marcelo e Denílson.



Técnico: Maurício Souza