Corinthians: Projeto de expansão da Arena vai retirar cadeiras do setor Sul

O Corinthians caminha com o projeto de expansão da Neo Química Arena. Na última segunda-feira (17), o clube anunciou que uma nova capacidade foi aprovada sem a necessidade de obras, mas a amplificação deve continuar.

O que aconteceu

O Corinthians conseguiu a liberação de novos 1.060 lugares na Neo Química Arena em trabalho conjunto com a Polícia Militar. Foram necessárias vistorias e aprovação de um laudo de segurança para a liberação de mais espaço sem obras.

Houve um trabalho junto à Polícia Militar, através do 2º. Batalhão de Polícia de Choque, para que os números inicialmente aprovados no Alvará da Prefeitura e também no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, pudessem ser validados no Laudo de Segurança; considerando as características específicas da Segurança Pública e os cuidados que o tema merece. Depois de um período de avaliação, na renovação do Laudo de Segurança que aconteceu em outubro de 2024, o aumento foi aprovado. Corinthians, em nota enviada ao UOL

No entanto, a maior parte desses novos lugares está em camarotes (462), que têm valores muito superiores aos ingressos de setores populares.

Por isso, o Timão trabalha para liberar mais espaço no setor Sul, mais acessível para a torcida. Uma das promessas de campanha do presidente Augusto Melo era a retirada das cadeiras da área até o fim de sua gestão.

Existe um trabalho em curso nesse sentido, e as questões de infraestrutura já foram executadas; porém, é necessário que todos os órgãos reguladores aprovem o novo formato, isso ainda está em análise.

Corinthians, em nota

Expansão da Arena para a NFL

Houve uma expansão na Neo Química Arena para a realização de partida da NFL no ano passado. Porém, essa parceria entre o Corinthians e a liga de futebol americano não tem relação com o projeto de aumento da capacidade do estádio.

Vista geral da Neo Química Arena antes do São Paulo Game, o primeiro jogo da NFL no Brasil Imagem: Leco Viana/Ag. Estado

Todas as estruturas móveis, que ampliaram a capacidade do estádio, tiveram uma aprovação temporária. No ano passado, a Arena recebeu a partida Philadelphia Eagles x Green Bay Packers.

Em 2025, a Neo Química Arena receberá mais um evento da NFL. O Los Angeles Chargers será o mandante, enquanto o adversário ainda não foi anunciado.