Corinthians perdeu apenas um dos últimos 19 jogos contra o Guarani; veja detalhes

O Corinthians retorna aos gramados neste domingo para enfrentar o Guarani, adversário contra o qual tem um retrospecto muito favorável. A partida, que acontece às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, vale pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Desde o início de 2002, Timão e Bugre mediram forças em 19 confrontos, com o time de Campinas levando a melhor em apenas um deles. O feito aconteceu no dia 23 de janeiro de 2019, quando o Guarani bateu o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, Gutavo, o "Gustagol", inaugurou o placar para o Alvinegro, porém Rondinelly e Diego Cardoso viraram para o Bugre, em Campinas.

Fora este resultado, no recorte citado, o Corinthians tem 11 vitórias, válidas por Campeonatos Paulistas e Brasileiros. Além disso, as equipes empataram em outras sete oportunidades.

Neste período, em duelos eliminatórios, Corinthians e Guarani duelaram apenas uma vez. O confronto foi válido pelas quartas de final do Paulistão de 2022, e o Timão se classificou nos pênaltis (7 a 6), após empate de 1 a 1 no tempo normal, na Neo Química Arena.

Corinthians trabalha para encerrar primeira fase do Paulista! ? Elenco foi dividido em dois grupos no treino desta sexta-feira (21). ?? Completo na Corinthians TV ?? https://t.co/1N7WmLZcGA#VaiCorinthians pic.twitter.com/acttoTec3w ? Corinthians (@Corinthians) February 21, 2025

O Corinthians também defende invencibilidade sobre o Guarani dentro da Neo Química Arena. Em três jogos no estádio corintiano em Itaquera, o Timão venceu dois e empatou um.

Situação das equipes

Líder do Grupo A com com 26 pontos, o Corinthians precisa apenas de um empate para confirmar a melhor campanha da primeira fase. O Alvinegro, porém, deve ir à campo contra o Bugre com a equipe reserva, visando o duelo de volta diante do Universidad Central-VEN, pela Libertadores. No jogo de ida, fora de casa, o Timão decepcionou e ficou no empate de 1 a 1.

O Guarani, por sua vez, tem uma situação bem mais delicada no Campeonato Paulista. Com 12 pontos, o Bugre é o terceiro do Grupo B e não só precisa vencer o Corinthians fora de casa, mas também torcer por um tropeço do RB Bragantino (14). Além disso, deve ficar atento ao desempenho da Portuguesa (12), já que a diferença no saldo de gols entre as equipes é mínima.