Veja o que Corinthians precisa fazer para ter liderança geral do Paulistão

O já classificado Corinthians entra em campo na última rodada do Campeonato Paulista buscando confirmar a melhor campanha da fase de grupos. O duelo será transmitido pelo UOL Play e ocorre a partir das 18h30 (de Brasília) deste domingo (23), na Neo Química Arena.

As contas do Corinthians

O clube do Parque São Jorge conquistou a vaga às quartas com antecedência no Grupo A. Os comandados de Ramón Díaz têm 26 pontos, enquanto o vice Mirassol, que também se garantiu no mata-mata, tem 16.

O Corinthians confirma a liderança geral com um simples empate na Neo Química Arena. A equipe está com três pontos de vantagem para o São Bernardo, que tem 23 no Grupo D, e por isso depende apenas de si.

O alvinegro só corre risco de perder o 1° lugar geral se perder e ver o São Bernardo vencer o São Paulo. Neste cenário, os dois times terminariam com 26 pontos e oito vitórias.

Corinthians e São Bernardo disputam a melhor campanha geral do Paulistão Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O primeiro critério de desempate seria anulado pelo mesmo número de vitórias entre as equipes, levando a definição da liderança para o saldo de gols. Atualmente, o líder do Grupo A leva a melhor neste quesito por sete gols a cinco.

A situação na tabela pode até embolar e ser definida pelo número de expulsões se o Corinthians perder por 2 a 1 e o São Bernardo ganhar por 1 a 0, por exemplo. Isso porque ambos ficariam com 26 pontos, oito vitórias, saldo de seis e 19 gols marcados, que é o terceiro item para definir o melhor colocado.

Caso isso ocorra, o time que tiver recebido o menor número de cartões vermelhos assume a ponta. Neste momento, o time do ABC está zerado, enquanto o alvinegro registra duas expulsões.

Todos os jogos da 12ª e última rodada do Paulistão serão disputados no mesmo dia e horário. A bola vai rolar conjuntamente a partir das 18h30 (de Brasília).

Cenários do Corinthians na rodada final

Vitória : confirma a liderança geral

: confirma a liderança geral Empate : confirma a liderança geral

: confirma a liderança geral Derrota: confirma a liderança geral se o São Bernardo perder ou empatar, mas a definição irá para os critérios de desempate se o time do ABC bater o São Paulo.

Ordem dos critérios de desempate do Paulistão

Maior número de vitórias; Maior saldo de gols; Maior número de gols marcados; Menor número de cartões vermelhos recebidos; Menor número de cartões amarelos recebidos; Sorteio público na sede da FPF