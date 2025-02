Confira o que está em jogo para cada equipe na última rodada da fase de grupos do Paulista

A 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025 promete fortes emoções, com definições importantes em aberto para a maior parte dos clubes do estado. Todas as partidas ocorrem simultaneamente, no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília). Confira abaixo o que ainda está em jogo para cada equipe.

Corinthians x Guarani

Já classificado às quartas de final como a melhor campanha do Grupo A, atualmente com 26 pontos, o Corinthians agora busca terminar a primeira fase do Estadual na ponta da classificação geral. Para isso, o Timão precisa apenas de um empate. Por outro lado, com 12 somados e em busca do acesso ao mata-mata, o Guarani precisa vencer o Alvinegro e contar com um tropeço do RB Bragantino (14), além de ficar de olho no resultado da Portuguesa (12) devido à vantagem mínima de um gol no saldo.

Inter de Limeira x Santos

Com 15 pontos, na ponta do Grupo B, o Santos visita a Inter de Limeira com dois objetivos: avançar ao mata-mata e garantir a melhor campanha de sua chave. Desta forma, o Peixe só depende de si mesmo ao precisar de uma simples vitória. Em caso de tropeço, os objetivos santistas serão alcançados com derrota do Bragantino e de vitória por até dois gols do Guarani. Já a Inter de Limeira, que soma sete unidades, na quarta posição do Grupo A, precisa de um triunfo para se livrar do rebaixamento. Caso empate, precisará torcer para tropeços de Noroeste e Água Santa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o (@paulistao)

São Bernardo x São Paulo

Também já classificado, na liderança da Chave C, com 16 pontos, o São Paulo visita o São Bernardo e tenta garantir a primeira colocação. Para alcançar seu objetivo de forma simples, o Tricolor, que se encontra a apenas um somado à frente do Novorizontino, vice-líder, precisa vencer. Em caso de empate ou derrota, deve torcer para um tropeço dos comandados por Eduardo Baptista. De outro lado, o São Bernardo tenta se classificar na primeira posição da Chave D com uma vitória. Em caso de empate ou derrota, precisa contar com um tropeço da Ponte Preta.

Mirassol x Palmeiras

Para avançar à próxima fase do Paulistão, o Palmeiras, que se encontra com 20 unidades, na terceira colocação da Chave D, precisa derrotar o Mirassol fora de casa e torcer para a Ponte Preta (22), na condição de mandante, empatar ou perder para o RB Bragantino. Caso contrário, o Verdão está eliminado da competição. Do outro lado, o já classificado Mirassol, com 16 unidades e na segunda posição do Grupo A, entra em campo apenas para melhorar sua campanha.

Botafogo-SP x Novorizontino

O Botafogo-SP, por sua vez, não disputa mais nada no Campeonato Paulista. Com 11 pontos, na terceira colocação do Grupo A, o time de Ribeirão Preto não pode mais se classificar e nem ser rebaixado. Já o Novorizontino, que já está garantido na próxima fase, com 15 pontos e na segunda posição, precisa de uma vitória e da derrota do São Paulo para avançar na liderança da Chave C.

Ponte Preta x Red Bull Bragantino

Na segunda colocação do Grupo D, com 22 pontos, a Ponte Preta depende de si mesma para carimbar seu passaporte às quartas. Para isso, a Macaca precisa vencer e pode até beliscar a primeira posição da chave em caso de tropeço do São Bernardo. Caso a perca ou empate sua partida, precisa torcer por empate ou derrota do Palmeiras diante do Mirassol. O RB Bragantino, que tem 14 pontos, passa pela mesma situação, mas no Grupo D. Caso vença, deve torcer para derrota do Santos para passar na ponta da chave. Em caso de derrota, dependerá do resultado negativo de Guarani e Portuguesa para avançar.

Noroeste x Portuguesa

O Noroeste, atual terceiro colocado da Chave C, com sete pontos, busca se livrar da zona do rebaixamento da competição. Para isso, precisa vencer ou empatar e torcer para um tropeço do Água Santa e da Inter de Limeira. Em caso de derrota, precisa que os outros dois clubes também percam e que a Inter de Limeira sofra uma diferença maior de gols em sua partida. Já a Portuguesa, quarta colocada do grupo B, com 12 pontos, precisa obrigatoriamente de uma vitória, que o RB Bragantino perca e que o Guarani empate ou perca. Caso o Bugre também vença, a Lusa precisará superá-lo no saldo de gols.

Velo Clube x Água Santa

Sem chances de classificação, com dez pontos, na quarta posição do Grupo D, o Velo Clube precisa de apenas um empate para se livrar do risco de rebaixamento. De outro lado, o Água Santa, que soma sete pontos, na quarta posição da Chave C, precisa vencer e torcer por um tropeço de Inter de Limeira e Noroeste. Em caso de empate, precisa que os dois obrigatoriamente percam.