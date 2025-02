Com vaga aberta no ataque, Luighi se destaca "no sufoco" e busca espaço no Palmeiras

Cria da Academia, Luighi busca seu espaço na equipe profissional do Palmeiras. O atacante de 18 anos saiu do banco de reservas e se destacou na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Luighi começou o jogo no banco de reservas, mas foi acionado aos 16 do segundo tempo e mudou o cenário da partida. Ora atuando mais aberto, ora mais por dentro e aparecendo na área, deu assistência para o tento de Facundo Torres, ao evitar a saída da bola pela linha de fundo. O tento do uruguaio marcou a virada palmeirense.

Minutos depois, Luighi apareceu bem posicionado na área e após cruzamento de Raphael Veiga, pegou em cheio na bola e balançou a rede de João Carlos. Esse foi o primeiro gol do camisa 31 na temporada pela equipe principal. Neste ano, ele disputou sete jogos, sendo dois como titular.

O atacante faz parte do que Abel Ferreira chama de grupo de apoio, que consiste em atletas que ainda podem atuar pelo sub-20, mas que frequentemente estão à disposição do profissional, seja para treinos ou jogos. Luighi está nesta condição desde o ano passado, que foi quando fez sua estreia.

Luighi (18 anos) pelo profissional do @Palmeiras: ? 10 jogos (2 titular) ? 2 gols ? 123 mins p/ marcar gol ? 9 finalizações (5 no gol!) ? 2 dribles certos ? 6 faltas sofridas (!) ? 7 desarmes (!) ? Nota Sofascore 6.71 ?? pic.twitter.com/anezafuOHq ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 21, 2025

No último ano, Luighi disputou três jogos pelo profissional. Ele fez sua estreia no dia 7 de julho, contra o Bahia, pelo Brasileirão. Cerca de um mês depois, fez seu primeiro gol. Na oportunidade, ele saiu do banco de reservas, aos 32 minutos do segundo tempo e aos 40, marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Flamengo, evitando a derrota alviverde.

Contudo, depois disso, Luighi não foi mais relacionado para nenhum jogo do time principal e só voltou a reaparecer no início desta temporada. Desde o fim do último ano, o Verdão perdeu peças no ataque, como Dudu, Lázaro e Rony. Com isso, Luighi vê, em 2025, uma nova oportunidade de buscar espaço.

Com Luighi à disposição, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Mirassol, pela 12ª rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A equipe palmeirense precisa da vitória se quiser a vaga nas quartas de final e ainda torcer por um tropeço da Ponte Preta.