Potência dos esports vai da inspiração no Corinthians ao futebol com Neymar

Principal organização de esports da América Latina, a Furia expandiu suas atividades das telas de computadores para o campo de futebol no fim do ano passado, com direito a envolvimento de Neymar.

Inspiração corintiana

André Akkari, um dos fundadores e Co-CEO da Furia, é corintiano fanático. Em 2017, ele se juntou a Cris Guedes, "parça" de Neymar, e a Jaime Pádua na empreitada, mesmo inicialmente alheio ao mercado dos esports. O ex-campeão mundial de pôquer queria investir e ficou interessado pelo lado competitivo dos jogos eletrônicos.

O empresário vê a organização como "uma mistura de empresa com um negócio de paixão". Torcedor de carteirinha e com o esporte na bagagem, ele buscou explorar a ligação com os fãs à medida que a marca da Pantera ia crescendo. O Corinthians foi o principal impulsor para Akkari.

Eu vivi o Corinthians desde pequeno, não tem como você não herdar a parada toda. Eu trago tudo isso e tenho certeza de todo mundo aqui, os palmeirenses fanáticos, os são-paulinos doentes que estão aqui também trazem essa parada. A gente entra em uma sala aqui de guerra trazendo tudo que a gente tem de background por ter vivido isso. [...] Como o esport ficou muito forte na nossa vida, hoje o jogo da Fúria é, para mim, que nem o jogo do Corinthians. André Akkari, ao UOL

O Corinthians não é uma SAF, então eu não vejo como uma empresa, vejo como um clube, como uma religião. Já a Furia é uma empresa, mas eu também consigo ver ela como uma religião, como um clube, como um negócio de paixão. André Akkari

Neymar, de embaixador a presidente

A Furia criou no ano passado um time de futebol de 7 para participar do Mundial da Kings League, criada por Gerard Piqué. Com Neymar na torcida, a equipe chegou às quartas de final, perdendo para os compatriotas da G3x, de Gaules, que veio a ser vice-campeã.

Agora em 2025, a Furia vai participar da primeira edição da Kings League no Brasil. A Pantera será um dos dez times que disputarão o campeonato, que terá apresentação oficial no próximo dia 24 e será disputado ainda no primeiro semestre deste ano, em São Paulo.

Sempre tivemos essa vontade de ser um clube de paixão independentemente do jogo. A Kings League foi a chave que a gente conseguiu para ir para o Mundial, fazer uma degustação de alguma coisa impressionante, porque a audiência foi bizarra, muita gente torcendo, muita gente envolvida. E aí, depois que você experimenta uma parada dessa, é difícil você recuar, você não quer mais voltar atrás. André Akkari

A Furia sempre teve Neymar como torcedor, mas agora ele será um dos presidentes da equipe na Kings League no Brasil. Amigo pessoal de Akkari e de Cris Guedes, o atacante sempre acompanha a Furia nas modalidades de esports e era uma espécie de embaixador.