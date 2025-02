Caxias x Internacional: horário e onde assistir ao jogo pelo Gauchão

Caxias e Internacional se enfrentam neste sábado (22), às 16h30, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para o RS), sportv2 (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Internacional avançou com a melhor campanha da primeira fase do Gauchão. O Colorado foi o líder do Grupo B, com 20 pontos. Assim, a equipe de Roger Machado tem a vantagem de jogar a segunda partida no Beira-Rio.

O Inter venceu seis das oito partidas realizadas na primeira fase da competição. Na última rodada, o Colorado superou o Monsoon por 2 a 0.

Já o Caxias chegou às semifinais por ter a melhor campanha entre os segundos colocados. Com 14 pontos, a equipe venceu quatro jogos na fase de grupos, mas vem de dois empates.

Caxias x Internacional -- Campeonato Gaúcho