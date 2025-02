Inter larga na frente contra o Caxias e encaminha vaga na final do Gaúcho

O Internacional largou na frente na semifinal do Campeonato Gaúcho e venceu o Caxias por 2 a 0, neste sábado (22), em Caxias do Sul. A decisão da vaga na final será disputada no Beira-Rio.

Vitinho marcou os dois gols da vitória do Colorado no Estádio Centenário.

Com o resultado, o Inter deu um importante passo rumo à final do estadual, podendo até mesmo perder por um gol de diferença na partida de volta no Beira-Rio, que será no próximo sábado, às 21h30.

Detentor da melhor campanha geral do Campeonato Gaúcho, o Colorado de Roger Machado manteve a invencibilidade em jogos oficiais na temporada, chegando a sete vitórias em nove partidas. A equipe foi vazada em apenas três jogos.

O Caxias, que avançou com a melhor campanha entre os segundos colocados (4ª campanha geral) na primeira fase, chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer, e terá que reverter no Beira-Rio para conquistar a sonhada vaga para a decisão estadual.

Como foi o jogo

Sob sol forte e temperatura na casa dos 30º C, o primeiro tempo foi de pouco brilho dos dois lados.

Desfalcado por Alan Patrick, Wesley e Borré no setor ofensivo, o Inter sofreu por muito tempo com a falta de criatividade, embora tenha conseguido manter a posse de bola e se situar no campo de ataque.

O Grená, mandante, tentou surpreender o Inter acelerando o jogo e aproveitando contra-ataques, sem levar muito perigo ao gol defendido por Anthoni, exceto no gol marcado por Richard que foi bem anulado por impedimento. O Colorado também não conseguiu, na etapa inicial, transformar em chances sua maior posse de bola.

Os primeiros 45 minutos foram brigados, estudados e, acima de tudo, truncados. A igualdade sem gols foi mais do que justa pelo apresentado.

A única grande emoção foi pouco após a parada técnica para hidratação. No melhor momento do Caxias no jogo, o Grená aproveitou a linha alta do Inter e marcou com Richard aos 35 minutos, mas logo o impedimento foi assinalado. O atacante do Caxias recebeu livre e deslocou Anthoni, mas estava bem adiantado.

Segundo tempo: sem tanto sol, com a sombra ocupando quase todo o campo de jogo, as coisas melhoraram. O Inter aumentou a pressão e, protagonista das ações, foi ganhando confiança.

0x1: na metade da etapa final, justo aos 22 minutos, Vitinho foi feliz e abriu o placar para o Colorado. Bruno Henrique fez bom lançamento para Aguirre, que evitou a saída pela linha de fundo e rolou para Vitinho, que fintou o defensor do Caxias e bateu cruzado com maestria de canhota.

0x2: seis minutos depois, cenário parecido, mas ordens invertidas. De Aguirre para Bruno Henrique, de Vitinho para o gol. A estrela da partida, reforço do Inter para 2025, recebeu na linha de fundo e, sem ângulo, ampliou, surpreendendo o goleiro.

Vitinho se isolou na artilharia colorada no ano, com 4 gols marcados.

Com dois gols de desvantagem, o Caxias passou a se lançar ao ataque e inverteu o cenário, com o Colorado passando a se defender e tentar as saídas mais rápidas. Seguro, o Inter assegurou a vitória e encaminhou a classificação com relativa tranquilidade.

A única grande oportunidade gerada pelo Caxias foi aos 40 minutos do segundo tempo, quando Richard desperdiçou dentro da área.

Ficha técnica

Caxias 0 X 2 Internacional

Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Competição: Jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho

Data e hora: 22 de fevereiro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Lima

Cartões amarelos: Lucas Cunha (Caxias) e Bernabei (Internacional)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Vitinho (2), 22' do segundo tempo (0-1) e 28' do segundo tempo (0-2)

Caxias: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes), Lucas Cunha, Alisson, Kelvyn; Mantuan (Paulinho), Vinicius Guedes, Tomas Bastos; Nicholas, Calyson (Iago) e Richard. Técnico: Luizinho Vieira.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo), Wanderson (Gustavo Prado), Carbonero (Ramon) e Vitinho (Lucca); Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.