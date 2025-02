Cartolouco vai patrocinar time rival do Santos de Neymar no Paulista

O jornalista e influenciador Lucas Strabko, o 'Cartolouco', vai patrocinar a Inter de Limeira neste domingo (23), contra o Santos de Neymar e companhia, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.

O que aconteceu

Cartolouco estampará seu rosto e logo do 'Canal Cartoloucos' no YouTube na camisa usada pela equipe de Limeira. O jogo será disputado no Estádio Major Levy Sobrinho, o Limeirão, às 18h30 (de Brasília).

O influenciador revelou ter pago R$ 80 mil para realizar o patrocínio de maneira pontual. Segundo Cartolouco, o grande incentivo para o investimento foi a movimentação nas redes sociais do retorno de Neymar ao Peixe.

"É loucura pensar que vamos patrocinar um time que vai jogar contra o Neymar. Ele vai ver meu rosto de pertinho. Foi bem caro, um alto investimento, mas valerá a pena. Não foi fácil conseguir fechar esse acordo. Muitas marcas buscaram a Inter para fazer o patrocínio pontual, aproveitar a presença de Neymar, mas conseguimos que meu rosto estivesse lá", disse Cartolouco em vídeo.

Desde a volta de Neymar, o Santos já ganhou cinco milhões de seguidores nas redes sociais, o que teria motivado o 'teste' do influenciador:

"Será que vale a pena fazer um patrocínio pontual com um clube que será adversário do Neymar? Isso é o que mais quero descobrir, ver os efeitos que virão dessa parceria. Faremos mais pela experiência também de ver o que acontece", completou o jornalista em seu canal.

Cartolouco brincou com o fato de Neymar ver o seu rosto estampado na camisa do adversário deste domingo e celebrou ter conseguido o acordo após duas semanas de negociações com o clube do interior paulista.

O presidente da Inter de Limeira, Danilo Maluf, comentou sobre o acordo com o influenciador e disse que o dinheiro recebido será investido em melhorias internas no clube:

"Por sermos um time de fora da elite, esse dinheiro é muito importante. Hoje, fazer futebol é caro. Ter a presença do Cartolouco é muito positivo, pois, além de ajudar financeiramente, também nos trará retorno de mídia", afirmou.

O jogo deste domingo é decisivo para a Inter de Limeira. Com 7 pontos, a equipe corre risco direto de rebaixamento e precisa do resultado positivo.

O Santos, por sua vez, precisa pontuar para garantir sua classificação no Grupo B, e ainda tem como objetivos garantir a vaga na liderança e melhorar sua situação na classificação geral.