Campinas atropela o Cruzeiro pela Superliga masculina de vôlei

Líder da Superliga masculina de vôlei, o Sada Cruzeiro sofreu a terceira derrota na edição 2024/25 do torneio. E não foi um revés qualquer. Os mineiros foram superados com facilidade pelo Vôlei Renata Campinas.

Em duelo disputado no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), o time paulista era o mandante em quadra e venceu por 3 sets a 0. As parciais foram de 25-22, 25-16 e 25-20.

O argentino Bruno Lima foi o grande destaque da vitória dos paulistas. O oposto argentino marcou 22 pontos na partida.

Curiosamente, o Campinas termina a etapa de classificação da Superliga com duas vitórias sobre o Cruzeiro. No primeiro turno, os paulistas derrotaram os rivais por 3 a 2.

O resultado leva o Campinas para a segunda posição da classificação da Superliga, com os mesmos 38 pontos do Minas, terceiro colocado. O Cruzeiro lidera a competição com 42.