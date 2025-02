Brazão apresenta quadro de lombalgia e desfalca o Santos contra a Inter de Limeira

O Santos ganhou um desfalque importante para a partida contra a Inter de Limeira, neste domingo. O goleiro Gabriel Brazão apresentou um quadro de lombalgia e não fica à disposição do técnico Pedro Caixinha.

O arqueiro é um dos destaques do elenco e foi titular em todos os 11 jogos do Peixe até o momento na temporada.

Desta forma, João Paulo deve ser o titular em Limeira. O goleiro não joga desde o dia 24 de maio de 2024, quando sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo.

Neste ano, o camisa 34 esteve no banco de reservas em todos os compromissos.

O jogo contra a Inter de Limeira está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.

O Santos está na liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a mais que o Red Bull Bragantino, que está em segundo. Guarani e Portuguesa, ambos com 12, completam a chave.

Desta forma, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um empate para se garantir nas quartas de final. Em caso de derrota em Limeira, o time terá que torcer por um tropeço de Bragantino ou Guarani. A Lusa já não alcança mais a equipe do litoral por conta do número de vitórias.